Почти половина МПБ в Украине потеряла доходы в 2024 году, но продолжает инвестировать — исследование ЕБРР

У 47% малых и средних предприятий (МСП) в Украине в 2024 году снизилась прибыль, при этом средний показатель падения составил 38%. В то же время, несмотря на финансовые трудности, большинство компаний продолжали инвестировать в свое развитие. Об этом в понедельник, 21 июля, рассказали представители Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во время онлайн-презентации результатов исследования влияния войны на МСП.

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Прибыльность и кадры: неоднородная картина

Согласно исследованию, рост прибыли в 2024 году зафиксировали 17% опрошенных бизнесов. Наиболее пострадавшей от падения прибыльности стала сфера услуг (53% предприятий сообщили о снижении), тогда как в промышленности этот показатель составил 40%.

Рынок труда также был динамичным: 41% МСП сократили количество персонала (в среднем на четверть), однако 25% компаний, наоборот, увеличили свою команду (в среднем на 42%). Лишь у трети предприятий не произошло изменений в численности персонала, хотя в 2023 году таких было более половины (52%).

Инвестиции вопреки кризису

Несмотря на падение доходов, украинский бизнес продемонстрировал высокую инвестиционную активность. Две трети предприятий в сфере услуг и 52% промышленных компаний инвестировали в свой бизнес.

Основными направлениями инвестиций стали:

Производственное оборудование (66% инвестирующих компаний);

Оборудование для энергетического обеспечения (45%);

Обучение персонала (35%).

Ожидания на будущее

Бизнес-ожидания на случай, если война не закончится в 2025 году, сдержанные. Половина опрошенных компаний не ожидает никаких изменений, 29% прогнозируют падение показателей, и только 13% рассчитывают на рост. О возможном закрытии заявили 1% предприятий.