Курс доллара после торгов на межбанке 21 июля почти не изменился. Евро подорожало на 12 копеек. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Евро подорожало на межбанковских торгах в понедельник
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Открытие 21 июля
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Закрытие 21 июля
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Изменения
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41,75/41,78
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41,77/41,80
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2/2
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48,60/48,63
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48,72/48,75
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12/12
Официальный курс: на вторник, 22 июля, НБУ установил следующий курс доллара: 41,8194 грн. Это на 7 копеек больше, чем в понедельник (41,7514). Курс евро на вторник был установлен на отметке — 48,7907, что на 18 копеек больше, чем в понедельник (48,6070).
Средний курс на наличном рынке: 41,50−42,05 грн/доллар, 48,35−49,00 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,65−41,73, евро — 48,75−48,95 грн.
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Источник: Минфин
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