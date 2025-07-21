Евро подорожало на межбанковских торгах в понедельник

Курс доллара после торгов на межбанке 21 июля почти не изменился. Евро подорожало на 12 копеек. Об этом свидетельствуют данные торгов.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валюта Открытие 21 июля Закрытие 21 июля Изменения доллар 41,75/41,78 41,77/41,80 2/2 евро 48,60/48,63 48,72/48,75 12/12

Официальный курс: на вторник, 22 июля, НБУ установил следующий курс доллара: 41,8194 грн. Это на 7 копеек больше, чем в понедельник (41,7514). Курс евро на вторник был установлен на отметке — 48,7907, что на 18 копеек больше, чем в понедельник (48,6070).

Средний курс на наличном рынке: 41,50−42,05 грн/доллар, 48,35−49,00 грн/евро.

Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,65−41,73, евро — 48,75−48,95 грн.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту.