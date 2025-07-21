Интерес к IPO «Киевстару» превысил ожидания, листинг на NASDAQ возможен в этом году

Интерес международных инвесторов к роудшоу «Киевстара» оказался в несколько раз больше, чем ожидалось, а сама компания надеется завершить подготовку к выходу на американскую биржу NASDAQ до конца 2025 года. Об этом заявил председатель правления и основатель материнской компании VEON в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

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Огромный интерес инвесторов

По словам Оги Фабелы, компания провела десятки встреч с инвесторами, чтобы рассказать историю «Киевстара», и их количество значительно превысило первоначальные планы. Он опроверг мнение, что интерес к Украине снизился из-за затяжной войны.

«Наш опыт свидетельствует об огромном интересе и энтузиазме… Мы видим большой интерес к изучению возможностей со стороны инвесторов, которые понимают ситуацию: они хотят инвестировать в Украину не только для того, чтобы помочь, но и потому, что видят для себя бизнес-перспективы», — отметил основатель VEON.

CEO «Киевстара» Александр Комаров добавил, что компания открыто говорит обо всех рисках безопасности, но почти три с половиной года войны доказали устойчивость как бизнеса, так и Украины в целом.

Детали листинга на NASDAQ

На пути к выходу на биржу, по словам Фабелы, осталось получить согласование Комиссии по ценным бумагам США (SEC).

Листинг состоится опосредованно — через слияние со специализированной компанией (SPAC) Cohen Circle, которая уже торгуется на NASDAQ. Новая материнская компания «Киевстар Group Ltd» будет зарегистрирована под тикером «KYIV». VEON сохранит за собой не менее 80% акций, а оценочная стоимость «Киевстара» в рамках сделки составила $2,21 млрд.