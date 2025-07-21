БЭБ ликвидировало сеть нелегальных обменников во Львовской области. Изъято 12 млн грн

Детективы Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили и прекратили деятельность масштабной сети нелегальных обменных пунктов. Во время обысков было изъято более 12 миллионов гривен неучтенных наличных, полученных от незаконных валютных операций. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

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В ходе следствия детективы установили, что фигуранты дела оказывали услуги по обмену иностранных валют жителям Львова и области без лицензий НБУ. Свою деятельность они не отражали в бухгалтерском и налоговом учетах во избежание уплаты налогов в больших размерах.

«Детективы БЭБ провели обыски в пунктах обмена валют и изъяли документы, компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи и неучтенные наличные деньги в национальной и иностранных валютах в эквиваленте более 12 млн грн», — говорится в сообщении БЭБ.

В настоящее время идет досудебное расследование по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей). Следователи БЭБ устанавливают полный круг причастных к незаконной деятельности лиц).