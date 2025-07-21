Почти 235 млн грн возмещения получили вкладчики в первом полугодии 2025 года

В январе — июне 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил около 234,7 млн грн возмещения выводимым с рынка вкладчикам банков. Об этом говорится в сообщении Фонда.

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В частности, только в течение июня вкладчикам было выплачено 5,9 млн грн.

«Фонд продолжает выплачивать возмещение клиентам банков, которые выводятся с рынка, не прекращая выполнения этой важной функции ни на день. Всего после 24 февраля 2022 выплачено более 9 млрд грн гарантированного возмещения, — сообщил заместитель директора-распорядителя Фонда Андрей Оленчик. — Напомню, что во время военного положения и в течение трех месяцев после его отмены вкладчики получают гарантированное возмещение средств в полном объеме, включая проценты».

В целом с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила почти 105 млрд грн, возмещение получили 96% вкладчиков банков.

Отметим, что выплату гарантированного возмещения Фонд производит исключительно из собственных ресурсов. На 30 июня 2025 г. средства Фонда составляли 42,6 млрд грн.