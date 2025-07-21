Льготные кредиты для бизнеса: с начала года выдано более 48 миллиардов гривен

С начала 2025 года украинские предприниматели получили 15,6 тысяч льготных кредитов на общую сумму 48,3 миллиарда гривен в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%». Значительную роль в кредитовании играют банки государственного сектора, которые предоставили 10,5 тысяч займов на 22 млрд грн. Об этом в понедельник, 21 июля, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

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Кредитование во время военного положения

Программа «5−7−9%» остается ключевым инструментом поддержки бизнеса в условиях войны. Всего с начала полномасштабного вторжения было выдано 85,2 тысячи кредитов на сумму 324,8 млрд грн. Доля государственных банков в этом объеме составляет 73% по количеству и 50% по сумме.

Основные направления кредитования

По данным Минфина, средства, выданные за время военного положения, были направлены на различные цели, среди которых:

75,62 млрд грн — на финансирование оборотного капитала;

57,28 млрд грн — на антивоенные цели;

48,72 млрд грн — для поддержки сельскохозяйственных производителей;

45,53 млрд грн — на реализацию инвестиционных проектов;

38,14 млрд грн — на кредитование бизнеса в зонах высокого военного риска.

Программу «Доступные кредиты 5−7−9%» реализует государственный Фонд развития предпринимательства (ФРП).