Евро продолжает расти: Нацбанк определил новые курсы валют

Национальный банк определил новые курсы валют на вторник, 22 июля. Как доллар , так и евро продемонстрировали рост. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

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На вторник, 22 июля, НБУ установил такой курс доллара: 41,8194 грн. Это на 7 копеек больше, чем в понедельник (41,7514).

Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).

В то же время курс евро на вторник был установлен на отметке — 48,7907, что на 18 копеек больше, чем в понедельник (48,6070).

Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).

Курс польского злотого

НБУ на вторник, 22 июля, установил такой курс польского злотого: 11,4986 (в понедельник курс был 11,4397).

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