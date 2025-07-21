Спотовые Ethereum-ETF привлекли за неделю рекордные $2,2 миллиарда

Спотовые биржевые фонды (ETF) на базе Ethereum продемонстрировали рекордный недельный приток капитала. В период с 14 по 18 июля 2025 года инвесторы вложили в эти продукты $2,18 миллиарда, что стало самым высоким показателем за всю историю. Это также десятая подряд неделя чистого притока средств в эти фонды.

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Лидеры привлечения средств

Бесспорным лидером недели стал фонд ETHA от крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock, который привлек рекордные $1,76 миллиарда. Это свидетельствует об огромном спросе на Ethereum со стороны институциональных инвесторов.

Еженедельные притоки (оттоки) средств в ETH-ETF / Источник: SoSoValue

Значительные средства также поступили в другие фонды:

ETH от Grayscale: $201,71 млн;

FETH от Fidelity: $128,77 млн;

ETHW от Bitwise: $43,09 млн.

Меньшие, но стабильные притоки зафиксировали также фонды от VanEck, Franklin Templeton, 21Shares и Invesco Galaxy.

Эфир и альтсезон

Сама криптовалюта Ethereum также демонстрирует рост. В течение июля цена ETH выросла на 48% с $2500 до $3700. Эфир является главным альткоином и его стремительный рост, как правило, тянет вверх другие монеты.

Дневной график Ethereum / Источник: TradingView

На фоне такой ситуации, в криптосообществе снова заговорили о начале альтсезона — это когда инвесторы начинают вкладывать средства не в биткоин, а в другие монеты. Доминирование BTC в июле упало с 65 до 60 пунктов, что также свидетельствует о росте интереса к альтернативным криптовалютам.

Что такое спотовый ETF и почему он важен для криптовалют

Спотовый ETF (Exchange-Traded Fund / Биржевой инвестиционный фонд) — это тип ценной бумаги, который отслеживает стоимость базового актива, в данном случае — криптовалюты Ethereum (ETH). Акции такого фонда торгуются на традиционных фондовых биржах, таких как NASDAQ или NYSE.

В чем его преимущество? Спотовый ETF позволяет инвесторам (как крупным фондам, так и обычным гражданам) инвестировать в Ethereum через свои привычные брокерские счета, не имея дела непосредственно с криптовалютой. Им не нужно регистрироваться на криптобиржах, создавать криптокошельки и разбираться в тонкостях хранения приватных ключей. Всей покупкой и безопасным хранением реального Ethereum занимается компания-эмитент ETF (например, BlackRock или Fidelity).

Таким образом, спотовые ETF являются регулируемым и простым «мостом» между традиционным финансовым миром и миром цифровых активов.