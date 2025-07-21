За полгода в обращении увеличилось налички почти на 38 миллиардов гривен

Несмотря на стремительное развитие безналичных платежей, наличные деньги в Украине продолжают играть важную роль в повседневных расчетах. По данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 июля 2025 года в обращении находилось 859,9 млрд гривен наличных денег — на 37,5 млрд грн или 4,6% больше, чем в начале года. Об этом сообщает НБУ .

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В то время как первый квартал отметился изъятием наличных из обращения, уже во втором квартале спрос на нее ощутимо оживился. Это ежегодная сезонная тенденция, традиционно фиксируемая НБУ.

По состоянию на июль:

в обращении — 2,6 млрд банкнот общей стоимостью 851,2 млрд грн;

15 млрд монет (без учета памятных и инвестиционных) — на 8,5 млрд грн;

на одного украинца приходилось в среднем 63 банкноты и 189 монет.

Самой распространенной банкнотой остается 500 гривен (27,3% от общего количества), а реже встречается банкнота номиналом 50 грн (4,4%).

Среди монет:

больше всего в обращении — монет номиналом 1 гривна (4,4%);

меньше — 10-гривневых (2%);

спрос на монету 50 копеек остается стабильным, в то время как роль 10 копеек постепенно уменьшается.

Особенно стремительно растет доля банкнот наивысшего номинала — 1 000 гривен (+2,2% за полугодие), а также монет номиналом 10 гривен (+0,2%).

Национальный банк подчеркивает, что динамика обращения наличности является важным индикатором экономической активности, а обеспечение качественного наличного обслуживания — одна из ключевых функций регулятора.