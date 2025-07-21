Контрабанда электроники нанесла бюджету 20 миллиардов гривен ущерба

Ежегодно потери государственного бюджета от теневого рынка электроники составляют около 20 млрд грн. Об этом написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Потери бюджета

Половину из этой суммы — примерно 10 миллиардов — повлекла за собой контрабанда техники Apple.

Речь идет о деятельности крупных организованных преступных группировок, системно поставляющих технику в обход таможенного контроля.

По данным Гетманцева, такие схемы предусматривают ввоз продукции без уплаты налогов, после чего ее реализуют через подставные физические лица-предприниматели. Продажа проходит открыто — в центральных локациях городов с масштабной рекламой.

Гетманцев подчеркнул, что функционирование таких схем невозможно без содействия отдельных таможенников и представителей правоохранительных органов. Он призвал к решительным действиям против причастных: только жесткое наказание для организаторов и всех участников позволит искоренить контрабанду.

Отношение к таким дельцам и «темкам» может быть только одно. Вырывать с корнями — без «порешать», без лишних разговоров и затягивания. Потому что мы понимаем, что без прикрытия отдельных таможенников и правоохранителей, они не могли бы системно нарушать закон — заявил он.