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21 июля 2025, 12:59 Читати українською

Контрабанда электроники нанесла бюджету 20 миллиардов гривен ущерба

Ежегодно потери государственного бюджета от теневого рынка электроники составляют около 20 млрд грн. Об этом написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева.

Ежегодно потери государственного бюджета от теневого рынка электроники составляют около 20 млрд грн.

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Потери бюджета

Половину из этой суммы — примерно 10 миллиардов — повлекла за собой контрабанда техники Apple.

Речь идет о деятельности крупных организованных преступных группировок, системно поставляющих технику в обход таможенного контроля.

По данным Гетманцева, такие схемы предусматривают ввоз продукции без уплаты налогов, после чего ее реализуют через подставные физические лица-предприниматели. Продажа проходит открыто — в центральных локациях городов с масштабной рекламой.

Гетманцев подчеркнул, что функционирование таких схем невозможно без содействия отдельных таможенников и представителей правоохранительных органов. Он призвал к решительным действиям против причастных: только жесткое наказание для организаторов и всех участников позволит искоренить контрабанду.

Отношение к таким дельцам и «темкам» может быть только одно. Вырывать с корнями — без «порешать», без лишних разговоров и затягивания. Потому что мы понимаем, что без прикрытия отдельных таможенников и правоохранителей, они не могли бы системно нарушать закон — заявил он.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
21 июля 2025, 13:18
#
Зато митники прибарахлились і їхній дах також.
+
0
Klimo
Klimo
21 июля 2025, 14:10
#
Бла Бла Бла. Зато на ОЛХ все будет четко! Но на конвертнов для повесток денег нет…
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