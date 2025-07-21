60 крупных компаний пообещали инвестировать в Германию более 600 миллиардов евро

Накануне инвестиционного саммита в Германии 61 компания в рамках инициативы «Made for Germany» объявила о намерении инвестировать в страну до 631 миллиарда евро до 2028 года. Канцлер Фридрих Мерц приветствовал эту инициативу как важный вклад в будущее немецкой экономики. Об этом 21 июля пишет Die Zeit.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Детали инвестиционной инициативы

Как сообщает издание Handelsblatt, количество компаний-участниц и сумма инвестиций значительно выросли по сравнению с первоначальными анонсами. Инвестиционная сумма включает как уже запланированные, так и новые капитальные вложения, расходы на исследования и разработки, а также обязательства от международных инвесторов. Целью инициативы является демонстрация того, что Германия остается привлекательным местом для инвестиций.

Инициаторами «Made for Germany» выступили, в частности, председатели правления Deutsche Bank, Siemens и медиаконцерна Axel Springer. В число 61 компании, присоединившихся к инициативе, входят такие немецкие гиганты, как Allianz, Airbus, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и SAP, а также крупные американские корпорации, такие как Nvidia, Blackrock и Blackstone.

Почему это важно

Инициатива «Made for Germany» — это мощная PR-кампания и политический сигнал, направленный как внутрь страны, так и за ее пределы. Это скоординированная попытка бизнес-элиты и правительства Германии совместно бороться с «плохими новостями» и пессимизмом, которые окружали немецкую экономику в последнее время.

Для внутренней аудитории это демонстрация единства и веры ведущих немецких компаний в будущее своей страны, цель которой — поднять деловой и потребительский дух.

Для внешних инвесторов это четкий месседж: «Германия остается надежным и привлекательным местом для ведения бизнеса». Участие в этом списке таких американских гигантов, как Nvidia и Blackrock, должно подчеркнуть международный характер этой уверенности.

В то же время эта инициатива является инструментом давления бизнеса на правительство. Заявляя о готовности инвестировать сотни миллиардов, руководители компаний ожидают от власти встречных шагов — дерегулирования, снижения налогов и упрощения бюрократических процедур, которых они давно требуют.