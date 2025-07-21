Китайские акции растут после сохранения центробанком низких ставок

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 июля 2025, 11:32 Читати українською

Китайские акции растут после сохранения центробанком низких ставок

Фондовые индексы Китая выросли в понедельник, 21 июля, достигнув многомесячных максимумов, после того как Народный банк Китая (НБК) сохранил свои ключевые ставки по кредитам на исторически низком уровне. Это решение рассматривается инвесторами как продолжение политики Пекина по стимулированию экономики. Об этом сообщает Trading Economics.

Фондовые индексы Китая выросли в понедельник, 21 июля, достигнув многомесячных максимумов, после того как Народный банк Китая (НБК) сохранил свои ключевые ставки по кредитам на исторически низком уровне.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Решение центробанка и реакция рынка

Шанхайский композитный индекс вырос на 0,4% до уровня около 3 550 пунктов, тогда как индекс Шэньчжэня прибавил 0,5%, поднявшись до 10 965 пунктов.

Положительная динамика была обусловлена решением НБК оставить без изменений годовую базовую ставку по кредитам (LPR) на уровне 3,0%, а пятилетнюю, которая является ориентиром для ипотеки, — на уровне 3,5%. Сохранение ставок на рекордно низком уровне является частью усилий властей Китая по поддержке экономического роста в условиях слабого потребительского спроса.

Внешние факторы

На настроения инвесторов также повлияли новости, связанные с торговой политикой. Министр торговли США Говард Лутник подтвердил, что 1 августа является «жестким крайним сроком» для начала уплаты пошлин странами, которые не заключили соглашения с США, хотя и ожидается, что переговоры продолжатся.

Среди отдельных акций значительный рост показали China Northern Rare Earth (+3,6%), Huadian New Energy (+7,7%), Wolong Electric (+10%), Contemporary Amperex (+2,5%) и Zhejiang Chansheng (+17,2%).

Почему это важно

Решение китайского центробанка является важным сигналом для глобальных рынков. Оно показывает, что власти Китая серьезно обеспокоены состоянием своей экономики и готовы продолжать политику «дешевых денег» для ее поддержки. Для фондового рынка это положительная новость, поскольку низкие ставки делают акции более привлекательными по сравнению с банковскими депозитами.

В то же время это происходит на фоне значительных внешних рисков. Подтверждение «жесткого дедлайна» в отношении американских пошлин с 1 августа создает неопределенность для китайских экспортеров и может негативно повлиять на экономику в будущем.

Таким образом, на китайском рынке сейчас борются две противоположные силы. С одной стороны — внутренние стимулы от правительства и центробанка, которые толкают рынок вверх. С другой — внешнее давление со стороны США, которое сдерживает оптимизм инвесторов. Дальнейшая динамика рынков будет зависеть от того, какой из этих факторов окажется сильнее.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами