Китайские акции растут после сохранения центробанком низких ставок

Фондовые индексы Китая выросли в понедельник, 21 июля, достигнув многомесячных максимумов, после того как Народный банк Китая (НБК) сохранил свои ключевые ставки по кредитам на исторически низком уровне. Это решение рассматривается инвесторами как продолжение политики Пекина по стимулированию экономики. Об этом сообщает Trading Economics.

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Решение центробанка и реакция рынка

Шанхайский композитный индекс вырос на 0,4% до уровня около 3 550 пунктов, тогда как индекс Шэньчжэня прибавил 0,5%, поднявшись до 10 965 пунктов.

Положительная динамика была обусловлена решением НБК оставить без изменений годовую базовую ставку по кредитам (LPR) на уровне 3,0%, а пятилетнюю, которая является ориентиром для ипотеки, — на уровне 3,5%. Сохранение ставок на рекордно низком уровне является частью усилий властей Китая по поддержке экономического роста в условиях слабого потребительского спроса.

Внешние факторы

На настроения инвесторов также повлияли новости, связанные с торговой политикой. Министр торговли США Говард Лутник подтвердил, что 1 августа является «жестким крайним сроком» для начала уплаты пошлин странами, которые не заключили соглашения с США, хотя и ожидается, что переговоры продолжатся.

Среди отдельных акций значительный рост показали China Northern Rare Earth (+3,6%), Huadian New Energy (+7,7%), Wolong Electric (+10%), Contemporary Amperex (+2,5%) и Zhejiang Chansheng (+17,2%).

Почему это важно

Решение китайского центробанка является важным сигналом для глобальных рынков. Оно показывает, что власти Китая серьезно обеспокоены состоянием своей экономики и готовы продолжать политику «дешевых денег» для ее поддержки. Для фондового рынка это положительная новость, поскольку низкие ставки делают акции более привлекательными по сравнению с банковскими депозитами.

В то же время это происходит на фоне значительных внешних рисков. Подтверждение «жесткого дедлайна» в отношении американских пошлин с 1 августа создает неопределенность для китайских экспортеров и может негативно повлиять на экономику в будущем.

Таким образом, на китайском рынке сейчас борются две противоположные силы. С одной стороны — внутренние стимулы от правительства и центробанка, которые толкают рынок вверх. С другой — внешнее давление со стороны США, которое сдерживает оптимизм инвесторов. Дальнейшая динамика рынков будет зависеть от того, какой из этих факторов окажется сильнее.