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21 июля 2025, 11:08 Читати українською

Глава ФРБ Чикаго прогнозирует существенное снижение ставки ФРС в течение года

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби заявил, что, по его мнению, Федеральная резервная система (ФРС) США сможет «достаточно существенно» снизить базовую процентную ставку в течение следующих 12 месяцев. В то же время он выразил обеспокоенность, что новые пошлины на импорт могут временно ускорить инфляцию. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби заявил, что, по его мнению, Федеральная резервная система (ФРС) США сможет «достаточно существенно» снизить базовую процентную ставку в течение следующих 12 месяцев.

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Прогноз несмотря на текущие риски

Несмотря на некоторое ускорение инфляции в июне до 2,7% (по сравнению с 2,4% в мае), Гулсби уверен в хорошем состоянии американской экономики.

«Небольшая встряска в связи с изменениями в политике, возможно, сбила нас с пути движения к цели по инфляции в 2%. Однако, в целом, я считаю, что базовые тенденции в экономике позволят нам довольно существенно снизить ставку в течение примерно года», — сказал он в интервью Daily Wire в пятницу.

Текущая политика ФРС

В настоящее время ФРС удерживает свою базовую процентную ставку в диапазоне 4,25−4,5% годовых еще с декабря прошлого года. Остан Гулсби является членом Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) с правом голоса, то есть он непосредственно участвует в принятии решений по ставке.

Следующее заседание FOMC, на котором будет рассматриваться вопрос монетарной политики, состоится 29−30 июля.

Почему это важно

Заявление Остана Гулсби является важным «голубиным» сигналом для финансовых рынков.

В то время как рынки беспокоятся из-за роста инфляции и жесткой риторики политиков, один из ключевых чиновников ФРС с правом голоса выражает уверенность в том, что экономика достаточно здорова, чтобы выдержать «достаточно существенное» снижение ставок в течение года.

Это успокаивает инвесторов и поддерживает их ожидания относительно будущего смягчения денежно-кредитной политики. Его комментарий свидетельствует о том, что по крайней мере часть руководства ФРС считает текущий всплеск инфляции (спровоцированный пошлинами) временным явлением и не видит необходимости в ответном повышении ставок.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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