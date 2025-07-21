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21 июля 2025, 9:54 Читати українською

6% новых компаний в Польше принадлежат украинцам — Опендатабот

Около 30 тысяч открытых украинцами компаний зарегистрировано в Польше по состоянию на начало июля 2025 года по данным польского реестра юридических лиц Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). Почти половина из них была открыта после начала полномасштабной. Больше украинских бизнесов сконцентрировано в трех воеводствах: Mazowieckie (в частности, Варшава), Małopolskie (Краков и регион) и Dolnośląskie (Вроцлав и окрестности). Об этом пишет Опендатабот.

Около 30 тысяч открытых украинцами компаний зарегистрировано в Польше по состоянию на начало июля 2025 года по данным польского реестра юридических лиц Krajowy Rejestr Sądowy (KRS).
Фото: depositphotos

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29 044 компании, конечными бенефициарами которых являются граждане Украины, зарегистрированы в Польше. Почти половина из них была открыта украинцами уже с начала полномасштабной войны — 13 014 бизнесов. Всего 208 251 компания была открыта за последние 3,5 года в Польше. 6% новых бизнесов за это время приходится на украинцев.

Больше всего компаний было зарегистрировано украинцами в 2022 году — 4780 бизнесов. Это на треть больше, чем в 2021 году.

Чаще украинцы регистрируют аналог украинского ООО — spółka z ograniczoną odpowiedzialnością — 27 656 или 95% всех украинских бизнесов в Польше.

Также заметно возросло и количество благотворительных организаций, учредивших украинцы в Польше: с 2022 года украинцы создали 486 фондов. Это в 4 раза больше, чем до начала полномасштабной.

Больше украинских компаний сконцентрировано в трех воеводствах: Mazowieckie (в частности, Варшава) — 11 568 компаний, Małopolskie (Краков и регион) — 3 200 бизнесов и Dolnośląskie (Вроцлав и окрестности) — 3 019.

Большинство украинских компаний, зарегистрированных украинцами после начала полномасштабной в Польше, это малый бизнес. Почти 10 тысяч компаний имеют уставный капитал менее 10 тыс. злотых. Только у 133 бизнесов капитал более 500 тыс. злотых.

В общей сложности более 7,34 млрд злотых составляет капитал всех украинских компаний в польском реестре. Из них 533 млн злотых приходится на бизнесы, открытые после начала полномасштабной. Следует отметить, что хотя 45% компаний было создано после начала войны, их общий капитал в 12 раз меньше, чем у «довоенного» украинского бизнеса в Польше.

Напомним, что в 2024 году украинцы уплатили почти 1,65 млрд злотых ($414 млн) в госбюджет Польши налогов на доходы физических лиц и на прибыль юрлиц по данным аналитического центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на Министерство финансов Польши.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
MAXAOH
MAXAOH
21 июля 2025, 10:22
#
То самое чувство, когда не ноешь, что тебя страна и власть обидели)
+
+15
yarg
yarg
21 июля 2025, 12:21
#
И спокойно платят 60 % налогов, а дома верещали от 5 % …
работает тот же закон что и с полицией…
+
0
MAXAOH
MAXAOH
21 июля 2025, 12:22
#
Именно!
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