За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 170 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1043160 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 20 июля: 1170 российских оккупантов, 2 танка и 199 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1043160 (+1170) человек
- танков — 11037 (+2) ед
- боевых бронированных машин — 23028 (+7) ед
- артиллерийских систем — 30637 (+54) ед
- РСЗО — 1444 (+1) ед
- средства ПВО — 1199 (+1) ед
- самолетов — 421 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 47181 (+199)
- крылатые ракеты — 3515 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 55859 (+132)
- специальная техника — 3934 (+2)
Источник: Минфин
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