Великобритания продаст конфискованные биткоины на $7 млрд

Власти Великобритании планируют продать не менее 61 000 BTC (около $7 млрд на момент объявления). Активы были конфискованы в рамках разоблачения финансовой пирамиды, связанной с гражданкой Китая, сообщает The Telegraph.

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Что известно

В начале 2024 года британская полиция конфисковала 61 000 BTC, связанных с масштабным инвестиционным мошенничеством в Китае. Тогда же начался суд над 42-летней Цзянь Вэнь, обвиняемой в причастности к отмыванию средств на сумму £5 млрд.

Известно, что деньги по продаже биткоинов должны перейти в Министерство финансов, столкнувшееся с бюджетным дефицитом. Этим процессом заинтересовался канцлер казначейства Рэйчел Ривз.

Параллельно с подготовкой к продаже правительство объявило тендер на хранение и реализацию конфискованных криптоактивов. Стоимость контракта оценивается в £40 млн (около $54 млн). Впрочем, как отмечает The Telegraph, пока не подана ни одна подходящая заявка.

Журналисты добавили, что лидер партии Reform UK Найджел Фарадж призвал Великобританию создать национальный биткоин-резерв, однако лейбористы отклонили эту идею.

Генеральный директор компании по конфискации активов Asset Reality Эйдан Ларкин заявил: «У нас под ногами настоящая нефть, если говорить о цифровых активах, связанных с незаконной деятельностью, которая может приносить Великобритании сотни миллионов фунтов стерлингов ежегодно».