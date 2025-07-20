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20 июля 2025, 13:07 Читати українською

Торговая война на горизонте: Трамп хочет обложить весь импорт из ЕС 15-20% пошлиной

Президент США Дональд Трамп ужесточил свои требования на торговых переговорах с Европейским Союзом, настаивая на установлении минимального тарифа в 15−20% на все товары из ЕС в любом будущем соглашении. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, которые осведомлены о ходе переговоров.

Президент США Дональд Трамп ужесточил свои требования на торговых переговорах с Европейским Союзом, настаивая на установлении минимального тарифа в 15−20% на все товары из ЕС в любом будущем соглашении.
Фото: facebook.com/DonaldTrump

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Такая позиция Трампа — усиление предыдущего предложения, которое предполагало базовую пошлину в 10%.

Трамп также остается непоколебимым по поводу последнего предложения ЕС о снижении тарифов на автомобили, и, по словам источников, близких к переговорам, готов оставить пошлины на этот сектор на уровне 25%, как и планировалось.

Мрачные прогнозы

Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович в пятницу дал пессимистическую оценку своих недавних переговоров в Вашингтоне на брифинге для послов блока.

В США рассматривают даже вариант зеркального тарифа, превышающий 10%, даже если соглашение будет подписано. Сейчас у ЕС срок до 1 августа, когда Трамп пригрозил ввести 30% пошлину на все европейские товары, если не будет договоренности.

Угроза торговой войны

Если Трамп будет настаивать на постоянных взаимных пошлинах в размере 15−20%, они будут столь же высоки, как в начале торговых переговоров в апреле, и могут подтолкнуть Брюссель к соответствующим мерам, заявил высокопоставленный дипломат ЕС.

США также ввели секторальные тарифы в 50% на сталь и алюминий из ЕС.

«Мы не хотим торговой войны, но мы не знаем, оставят ли США нам выбор», — отметил дипломат.

Другой дипломат ЕС добавил, что «настроение явно изменилось» в пользу соответствующих мер. «Мы не собираемся соглашаться на 15%», — подчеркнул он.

Планы ЕС по контрмерам

Хотя ЕС уже анонсировал, что в случае введения таких пошлин ответит симметрично, внутри блока нет единства, как это делать.

Еврокомиссия уже подготовила несколько ответных пакетов:

  • с 6 августа могут вступить в силу пошлины на импорт товаров из США в размере 21 млрд евро в год — например, на курятину и джинсы;
  • также предложен второй пакет на импорт из США объемом 72 млрд евро, охватывающий самолеты Boeing и бурбон;
  • готовится третий — по цифровым услугам (налоги на онлайн рекламу и т. п.).

Во втором квартале США уже собрали почти $50 млрд дополнительных пошлин, при этом избежав масштабного ответа со стороны крупнейших партнеров.

В настоящее время тарифы США охватывают 380 млрд евро ежегодного экспорта ЕС из общих 532,3 млрд евро. США являются крупнейшим единственным рынком для блока, на который приходится около 20% всего европейского экспорта.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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