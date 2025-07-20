За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 040 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1 041 990 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 19 июля: 1 040 российских оккупантов, 23 ракеты и 270 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 1041990 (+1040) человек
- танков — 11035 (+3) ед
- боевых бронированных машин — 23021 (+9) ед
- артиллерийских систем — 30583 (+52) ед
- РСЗО — 1443 (+1) ед
- средства ПВО — 1198 (+0) ед
- самолетов — 421 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 46982 (+270)
- крылатые ракеты — 3515 (+23)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 55727 (+121)
- специальная техника — 3932 (+0)
Источник: Минфин
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