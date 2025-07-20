«Денежная реформа»: Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме

Мошенники постоянно изобретают новые способы обмана, и одна из схем — так называемая «денежная реформа». Это когда в ваш дом приходят незнакомцы, заявляя о необходимости обмена «старых» купюр на «новые» в связи с якобы проведенной реформой, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

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Чаще всего жертвами такого вида мошенничества становятся пожилые люди.

Как защитить себя и близких

Чтобы обезопасить себя и своих родных от противоправных действий, полиция советует соблюдать такие простые, но действенные правила:

пускайте в свой дом только знакомых людей и доверяйте только людям, которых вы знаете;

всегда советуйтесь с теми, кому доверяете;

расскажите о таких подозрительных визитах родственникам;

сообщите о случившемся на спецлинию 112.

Будьте бдительны и не доверяйте незнакомым людям. Если вы все же попали на крючок мошенников, немедленно обращайтесь за помощью в полицию.