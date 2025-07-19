За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 120 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1040950 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 18 июля: 1 120 российских оккупантов и 163 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 1040950 (+1120) человек
- танков — 11032 (+0) ед
- боевых бронированных машин — 23012 (+7) ед
- артиллерийских систем — 30531 (+46) ед
- РСЗО — 1442 (+1) ед
- средства ПВО — 1198 (+1) ед
- самолетов — 421 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 46712 (+163)
- крылатые ракеты — 3492 (+1)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 55606 (+112)
- специальная техника — 3932 (+0)
Источник: Минфин
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