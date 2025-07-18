Банк Англии проверяет устойчивость банков к «долларовому шоку» из-за политики Трампа — Reuters

Банк Англии обратился к ряду крупных британских банков с требованием провести стресс-тесты на их устойчивость к потенциальным шокам на рынке долларовой ликвидности. Это еще одно свидетельство того, как политика администрации Дональда Трампа подрывает доверие к США как к основе мировой финансовой стабильности. Об этом в пятницу, 18 июля, пишет агентство Reuters со ссылкой на три источника.

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Потеря доверия к США

Как отмечает издание, доллар США является «кровеносной системой» глобальных финансов. Однако отход президента Трампа от многолетней политики США в сферах свободной торговли и обороны, а также его постоянная критика Федеральной резервной системы (ФРС), заставили европейских регуляторов пересмотреть свою зависимость от Вашингтона.

Ключевое опасение заключается в том, что на экстренное предоставление долларов в периоды финансового стресса, которое ранее считалось гарантированным, больше нельзя полагаться по политическим причинам.

Суть стресс-тестов

Надзорное подразделение Банка Англии индивидуально обратилось к некоторым банкам с просьбой оценить свои планы по долларовому финансированию. В одном из случаев банк попросили смоделировать экстремальный сценарий, при котором рынок долларовых свопов полностью исчезает.

По словам одного из источников, в таком случае ни один банк не сможет продержаться дольше нескольких дней из-за тотальной зависимости системы от доллара. Это может привести к невозможности выполнять обязательства перед вкладчиками и спровоцировать панику.

Общеевропейская тревога

Действия Банка Англии не являются единичным случаем. Они следуют за аналогичными требованиями со стороны надзорных органов Европейского центрального банка (ЕЦБ) к банкам еврозоны. Кроме того, в июне Национальный банк Швейцарии также предупреждал о рисках, связанных с дефицитом ликвидности в иностранных валютах.