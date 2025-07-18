Курс валют: евро пошло вверх на межбанковских торгах

К концу недели курс евро на межбанке прыгнул на 20 копеек, тогда как цена доллара почти не изменилась. Об этом свидетельствуют данные торгов за 18 июля.

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Валюта Открытие 18 июля Закрытие 18 июля Изменения доллар 41,73/41,76 41,75/41,78 2/2 евро 48,50/48,52 48,70/48,72 20/20

Официальный курс: на понедельник, 21 июля, НБУ установил такой курс доллара: 41,7514 грн. Это на 12 копеек меньше, чем в пятницу (41,8670). В то же время курс евро на понедельник был установлен на отметке — 48,6070, что на 16 копеек больше, чем в пятницу (48,4527).

Средний курс на наличном рынке: 41,52−42,02 грн/доллар, 48,30−48,97 грн/евро.

Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,66−41,75, евро — 48,70−48,90 грн.

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