К концу недели курс евро на межбанке прыгнул на 20 копеек, тогда как цена доллара почти не изменилась. Об этом свидетельствуют данные торгов за 18 июля.
Курс валют: евро пошло вверх на межбанковских торгах
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 18 июля
|
Закрытие 18 июля
|
Изменения
|
41,73/41,76
|
41,75/41,78
|
2/2
|
48,50/48,52
|
48,70/48,72
|
20/20
Официальный курс: на понедельник, 21 июля, НБУ установил такой курс доллара: 41,7514 грн. Это на 12 копеек меньше, чем в пятницу (41,8670). В то же время курс евро на понедельник был установлен на отметке — 48,6070, что на 16 копеек больше, чем в пятницу (48,4527).
Средний курс на наличном рынке: 41,52−42,02 грн/доллар, 48,30−48,97 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,66−41,75, евро — 48,70−48,90 грн.
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Комментарии