Иностранные доходы украинцев за год выросли вдвое — задекларировано более 35 миллиардов гривен

За 2024 год украинские граждане задекларировали 35,1 млрд грн иностранных доходов, это на 17,8 млрд больше, чем за предыдущий год. Сумма начисленного НДФЛ — 3,8 млрд грн, военного сбора — 535,8 млн грн. Об этом и. о. главы ГНС Леся Карнаух сообщила во время международной встречи «Мировое украинство: вызовы и возможности».

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Она добавила, что количество справок о подтверждении статуса налогового резидента Украины ежегодно растет. В прошлом году подразделения ГНС выдали более 21 тысячи справок. В этом году за 6 месяцев уже 12,5 тысячи.

Украина работает по соглашениям об избежании двойного налогообложения. Если налоги с дохода уже уплачены за границей, их можно отнести в Украине.

«Со временем также усовершенствование механизмов избежания двойного налогообложения в связи с новыми нормами о множественном гражданстве», — заявила Карнаух.

Она также отметила, что помощь, полученная гражданами Украины и членами их семей в связи с войной от иностранных государств, государственных фондов, компаний и организаций, осуществляющих благотворительную деятельность, не подлежит налогообложению до завершения военного положения.