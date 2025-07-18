Евро возобновляет рост, а доллар подешевеет: НБУ установил курсы валют на понедельник

НБУ установил новые курсы евро, доллара и польского злотого на понедельник, 21 июля. Европейская валюта снова начала расти после коррекции. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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На понедельник, 21 июля, НБУ установил такой курс доллара: 41,7514 грн. Это на 12 копеек меньше, чем в пятницу (41,8670).

Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).

Динамика курса доллара в июле 2025 года / Источник: НБУ

В то же время курс евро на понедельник был установлен на отметке — 48,6070, что на 16 копеек больше, чем в пятницу (48,4527).

Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).

Динамика курса евро в июле 2025 года / Источник: НБУ

Курс польского злотого

НБУ на понедельник, 21 июля, установил такой курс польского злотого: 11,4397 (в пятницу курс был 11,3853).

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