Украинский разработчик защищенных систем связи для дронов привлек $1,5 миллиона инвестиций

Киевская компания Teletactica, являющаяся участником платформы оборонных технологий Brave1, привлекла $1,5 млн инвестиций от фондов MITS Capital и Green Flag. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Teletactica разрабатывает системы связи, которые:

выдерживают прицельные радиопомехи;

работают на разных скоростях передач;

автоматически перестраивают частоты.

«Это критически важная технология для беспилотных систем, которым нужна стабильная и защищенная связь в самых жестких условиях боя. Инвестиции в Teletactica являются сигналом: украинские технологии уже формируют правила игры — и на поле боя, и далеко за его пределами», — подчеркнул Федоров.