Киевская компания Teletactica, являющаяся участником платформы оборонных технологий Brave1, привлекла $1,5 млн инвестиций от фондов MITS Capital и Green Flag. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Украинский разработчик защищенных систем связи для дронов привлек $1,5 миллиона инвестиций
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Teletactica разрабатывает системы связи, которые:
- выдерживают прицельные радиопомехи;
- работают на разных скоростях передач;
- автоматически перестраивают частоты.
«Это критически важная технология для беспилотных систем, которым нужна стабильная и защищенная связь в самых жестких условиях боя. Инвестиции в Teletactica являются сигналом: украинские технологии уже формируют правила игры — и на поле боя, и далеко за его пределами», — подчеркнул Федоров.
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Источник: Минфин
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