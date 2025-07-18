Аналитики прогнозируют резкий рост популярной криптовалюты, которая, по их ожиданиям, может вскоре достичь 20 долларов. Однако новый конкурент может предложить еще более существенную прибыль. Предварительная продажа XYZVerse привлекает внимание своим потенциалом увеличить инвестиции в 50 раз. Является ли этот новый токен следующей большой возможностью на рынке?
Аналитики прогнозируют рост XRP до 20$, но предпродажа XYZVerse может принести рост
XYZVerse задает новый тренд, может ли это быть следующая мем-монета с 50-кратным ростом?
Ажиотаж вокруг XYZVerse реальный. Он собирается побить рекорды в сфере мем-монет, нацелившись на 50-кратный рост после запуска.
Текущая предпродажа дает ранним инвесторам возможность приобрести токены $XYZ со значительной скидкой, значительно ниже ожидаемой цены листинга.
Оптимистичные настроения в отношении $XYZ
XYZVerse уже представлен на CoinMarketCap, где сообщество продемонстрировало сильный оптимизм в отношении этой монеты: 95% голосовавших ожидают роста $XYZ.
XYZ также привлек внимание авторитетных криптоинфлюенсеров. DanjoCapitalMaster, у которого почти 800 000 подписчиков, недавно выразил свою поддержку проекту, назвав XYZVerse «шансом на успех».
Больше, чем просто мем-монета
В отличие от большинства мем-монет, которые следуют за трендами без особой сущности, XYZVerse задает новый тренд. Он сочетает в себе энергичный мир спорта и вирусную природу мем-культуры. И это работает. Предварительная продажа идет быстро, и первые покупатели приобретают токены по цене, которая, по мнению некоторых, составляет лишь небольшую часть их будущей стоимости.
В настоящее время XYZVerse все еще находится в фазе предварительной продажи, но спрос на него высок. Цена уже поднялась с 0,0001 доллара на этапе 1 до 0,003333 доллара на этапе 12, и уже собрано более 70% от 15 миллионов долларов. Инвесторы, которые вошли в проект на ранней стадии, получили значительную скидку, а с учетом конечной целевой цены предпродажи в 0,1 доллара, эти цифры привлекают внимание людей.
Еще есть время присоединиться до окончания предпродажи
Помимо ажиотажа, XYZVerse имеет структурированную модель токеномики, нацеленную на долгосрочную устойчивость. 15% выделено на ликвидность для создания прочной рыночной основы. Чтобы вознаградить свое сообщество с помощью аирдропов и бонусов, команда отложила 10% от общего предложения. Кроме того, значительная часть (17,13%) предназначена для дефляционного сжигания, что со временем может уменьшить предложение и стимулировать спрос на $XYZ.
Проект, ориентированный на сообщество, с большими планами
Одной из отличительных черт XYZVerse является то, как он вовлекает свое сообщество. Команда недавно запустила программу «Посол», которая дает пользователям возможность заработать бесплатные токены, поддерживая проект. И это только начало — уже ведутся переговоры с известными спортсменами, которые помогут повысить узнаваемость проекта.
Недавнее партнерство с децентрализованной букмекерской конторой bookmaker.XYZ подчеркивает стремление XYZVerse расширить свои возможности. Это большой шаг, который дает сообществу что-то реальное.
В рамках соглашения держатели $XYZ получают специальный бонус на свою первую ставку — приятный бонус, который добавляет дополнительную ценность просто за участие в экосистеме.
Объединяя традиционных спортивных фанатов и быстро развивающееся криптовалютное пространство, XYZVerse создает нечто новое — нечто, что имеет развлекательную ценность и вызывает реальное участие.
Может ли XYZVerse стать следующей большой мем-монетой?
Благодаря быстро растущему предпродажу, сильному сообществу и амбициозному плану развития, XYZVerse обладает всеми составляющими проекта с серьезным потенциалом. Хотя рынок криптовалют всегда непредсказуем, многие инвесторы видят в этом возможность рано войти в крупный проект. Предпродажа не будет длиться вечно, поэтому, если вы заинтересованы, сейчас самое время присмотреться к проекту.
Присоединяйтесь к XYZVerse, следующей возможности для взлета.
Ripple (XRP)
Источник: TradingView
За последнюю неделю XRP пережил значительный рост, его цена выросла на 32,31%. За последний месяц криптовалюта поднялась на 42,18%. Однако, если посмотреть на изменение за шесть месяцев, цена XRP упала на 3,42%. В настоящее время XRP торгуется в диапазоне от 2,40 до 3,12 доллара.
Краткосрочные индикаторы указывают на бычий импульс. 10-дневная простая скользящая средняя находится на уровне 3,09 доллара, что немного выше 100-дневной SMA в 2,93 доллара. Это указывает на положительную тенденцию в ближайшей перспективе. Индекс относительной силы высокий — 75,96, а значение стохастика составляет 93,66, что указывает на возможную перекупленность XRP.
В перспективе ближайший уровень сопротивления находится на отметке 3,41 доллара. Прорыв этого уровня может привести к тому, что XRP будет стремиться к второму уровню сопротивления на отметке 4,14 доллара, что будет означать рост примерно на 32,7% от текущего максимума. С другой стороны, ближайший уровень поддержки находится на отметке 1,96 доллара. Если цены опустятся ниже этого уровня, следующая поддержка будет на отметке 1,23 доллара, что будет означать значительное падение по сравнению с текущими уровнями.
Заключение
В то время как XRP демонстрирует сильный потенциал, XYZVerse предлагает уникальное сочетание спорта и мем-культуры, стремясь к росту на 20 000% и предоставляя ранним пользователям значительные возможности.
Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:
https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse, https://x.com/xyz_verse