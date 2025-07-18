Аналитики прогнозируют рост XRP до 20$, но предпродажа XYZVerse может принести рост

Аналитики прогнозируют резкий рост популярной криптовалюты, которая, по их ожиданиям, может вскоре достичь 20 долларов . Однако новый конкурент может предложить еще более существенную прибыль. Предварительная продажа XYZVerse привлекает внимание своим потенциалом увеличить инвестиции в 50 раз. Является ли этот новый токен следующей большой возможностью на рынке?

XYZVerse задает новый тренд, может ли это быть следующая мем-монета с 50-кратным ростом?

Ажиотаж вокруг XYZVerse реальный. Он собирается побить рекорды в сфере мем-монет, нацелившись на 50-кратный рост после запуска.

Текущая предпродажа дает ранним инвесторам возможность приобрести токены $XYZ со значительной скидкой, значительно ниже ожидаемой цены листинга.

Оптимистичные настроения в отношении $XYZ

XYZVerse уже представлен на CoinMarketCap, где сообщество продемонстрировало сильный оптимизм в отношении этой монеты: 95% голосовавших ожидают роста $XYZ.

XYZ также привлек внимание авторитетных криптоинфлюенсеров. DanjoCapitalMaster, у которого почти 800 000 подписчиков, недавно выразил свою поддержку проекту, назвав XYZVerse «шансом на успех».

Больше, чем просто мем-монета

В отличие от большинства мем-монет, которые следуют за трендами без особой сущности, XYZVerse задает новый тренд. Он сочетает в себе энергичный мир спорта и вирусную природу мем-культуры. И это работает. Предварительная продажа идет быстро, и первые покупатели приобретают токены по цене, которая, по мнению некоторых, составляет лишь небольшую часть их будущей стоимости.

В настоящее время XYZVerse все еще находится в фазе предварительной продажи, но спрос на него высок. Цена уже поднялась с 0,0001 доллара на этапе 1 до 0,003333 доллара на этапе 12, и уже собрано более 70% от 15 миллионов долларов. Инвесторы, которые вошли в проект на ранней стадии, получили значительную скидку, а с учетом конечной целевой цены предпродажи в 0,1 доллара, эти цифры привлекают внимание людей.

Еще есть время присоединиться до окончания предпродажи

Помимо ажиотажа, XYZVerse имеет структурированную модель токеномики, нацеленную на долгосрочную устойчивость. 15% выделено на ликвидность для создания прочной рыночной основы. Чтобы вознаградить свое сообщество с помощью аирдропов и бонусов, команда отложила 10% от общего предложения. Кроме того, значительная часть (17,13%) предназначена для дефляционного сжигания, что со временем может уменьшить предложение и стимулировать спрос на $XYZ.

Проект, ориентированный на сообщество, с большими планами

Одной из отличительных черт XYZVerse является то, как он вовлекает свое сообщество. Команда недавно запустила программу «Посол», которая дает пользователям возможность заработать бесплатные токены, поддерживая проект. И это только начало — уже ведутся переговоры с известными спортсменами, которые помогут повысить узнаваемость проекта.

Недавнее партнерство с децентрализованной букмекерской конторой bookmaker.XYZ подчеркивает стремление XYZVerse расширить свои возможности. Это большой шаг, который дает сообществу что-то реальное.

В рамках соглашения держатели $XYZ получают специальный бонус на свою первую ставку — приятный бонус, который добавляет дополнительную ценность просто за участие в экосистеме.

Объединяя традиционных спортивных фанатов и быстро развивающееся криптовалютное пространство, XYZVerse создает нечто новое — нечто, что имеет развлекательную ценность и вызывает реальное участие.

Может ли XYZVerse стать следующей большой мем-монетой?

Благодаря быстро растущему предпродажу, сильному сообществу и амбициозному плану развития, XYZVerse обладает всеми составляющими проекта с серьезным потенциалом. Хотя рынок криптовалют всегда непредсказуем, многие инвесторы видят в этом возможность рано войти в крупный проект. Предпродажа не будет длиться вечно, поэтому, если вы заинтересованы, сейчас самое время присмотреться к проекту.

Присоединяйтесь к XYZVerse, следующей возможности для взлета.

Ripple (XRP)

Источник: TradingView

За последнюю неделю XRP пережил значительный рост, его цена выросла на 32,31%. За последний месяц криптовалюта поднялась на 42,18%. Однако, если посмотреть на изменение за шесть месяцев, цена XRP упала на 3,42%. В настоящее время XRP торгуется в диапазоне от 2,40 до 3,12 доллара.

Краткосрочные индикаторы указывают на бычий импульс. 10-дневная простая скользящая средняя находится на уровне 3,09 доллара, что немного выше 100-дневной SMA в 2,93 доллара. Это указывает на положительную тенденцию в ближайшей перспективе. Индекс относительной силы высокий — 75,96, а значение стохастика составляет 93,66, что указывает на возможную перекупленность XRP.

В перспективе ближайший уровень сопротивления находится на отметке 3,41 доллара. Прорыв этого уровня может привести к тому, что XRP будет стремиться к второму уровню сопротивления на отметке 4,14 доллара, что будет означать рост примерно на 32,7% от текущего максимума. С другой стороны, ближайший уровень поддержки находится на отметке 1,96 доллара. Если цены опустятся ниже этого уровня, следующая поддержка будет на отметке 1,23 доллара, что будет означать значительное падение по сравнению с текущими уровнями.

Заключение

В то время как XRP демонстрирует сильный потенциал, XYZVerse предлагает уникальное сочетание спорта и мем-культуры, стремясь к росту на 20 000% и предоставляя ранним пользователям значительные возможности.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse, https://x.com/xyz_verse