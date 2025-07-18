Деньги на фронт и не только: куда ушли 1,9 триллиона из бюджета Украины за полгода

За январь-июнь 2025 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 1,9 трлн. грн., что на 331,5 млрд. грн., или на 21,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе в июне было израсходовано 337,4 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Расходы общего фонда государственного бюджета на безопасность и оборону за январь — июнь 2025 составили 1,2 трлн грн, или 62,5% от всех расходов общего фонда. В том числе в июне было израсходовано 187,6 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные месячной отчетности Государственной казначейской службы Украины от 15 июля 2025 года.

В структуре расходов по экономической классификации наиболее направлено:

734,5 млрд грн — на оплату труда с начислениями (в том числе в июне — 127,2 млрд грн) или 39,2% от общего объема расходов, потраченных за январь — июнь 2025 года (против аналогичного периода прошлого года выросли на 134,3 млрд грн, или на 22,4%);

256,6 млрд грн — на оплату использования товаров и услуг (в июне — 43,3 млрд грн) или 13,7% от общего объема расходов. Средства были направлены, в частности, на:

поддержку Вооруженных сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания, оплата коммунальных услуг;

перечисление Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

313,5 млрд грн — на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) (в июне — 47,2 млрд грн) или 16,7% от общего объема расходов, что на 31,5 млрд грн или на 11,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средства были направлены, в частности, на:

трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;

социальная защита детей и семей, защита граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей;

выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа;

При этом Минсоцполитики на социальные выплаты направлено расходов в объеме 191,5 млрд гривен.

239 млрд грн — на субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) (в июне — 34,3 млрд грн) или 12,7% от общего объема расходов. Средства были направлены, в частности, на:

приобретение товаров для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины;

обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства;

179,8 млрд грн — на обслуживание государственного долга (в июне — 43,2 млрд грн) или 9,6% от общего объема (против аналогичного периода прошлого года выросли на 47,1 млрд грн, или на 35,5%);

102,1 млрд грн — на трансферты местным бюджетам (в июне — 29 млрд грн) или 5,4% от общего объема (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 9,8 млрд грн, или на 10,6%).