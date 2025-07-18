Трамп планирует разрешить пенсионным фондам инвестировать в альтернативные активы: биткоин, золото и частный капитал

Президент США Дональд Трамп готовится подписать указ, который откроет американским пенсионным фондам, объемом $9 трлн, путь к инвестициям в альтернативные активы, в частности в криптовалюты, золото и частный капитал. Этот шаг может кардинально изменить способ управления сбережениями миллионов американцев. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Что предусматривает указ

Ожидается, что указ будет подписан уже на этой неделе. Он поручит федеральным регулирующим органам, в частности Министерству труда, устранить препятствия, мешающие включать альтернативные инвестиции в профессионально управляемые фонды, доступные в рамках пенсионных планов.

Таким образом, американцы смогут инвестировать часть своих пенсионных накоплений в широкий спектр активов: от цифровых валют и драгоценных металлов до фондов, специализирующихся на поглощении компаний, частном кредитовании и инфраструктурных проектах.

В Белом доме в ответ на запрос издания заявили: «Президент Трамп стремится восстановить благосостояние для обычных американцев. Однако никакие решения не следует считать официальными, пока они не поступят от самого президента Трампа».

Продвижение криптовалют в мейнстрим

Этот шаг является частью более широкой стратегии Трампа по легитимизации и интеграции криптовалют в финансовую систему США. Его администрация уже прекратила громкие судебные дела против крупных криптокомпаний, а недавно Палата представителей приняла три профильных законопроекта, которые он активно поддержал. Трамп неоднократно заявлял, что криптоиндустрия помогла ему победить на выборах 2024 года.

Выгода для гигантов частного капитала

Помимо криптоиндустрии, от этого указа значительно выиграют крупнейшие в мире компании по управлению частным капиталом, такие как Blackstone, Apollo и BlackRock. Они годами лоббировали доступ к пенсионному рынку, рассматривая его как главный источник своего будущего роста.

Почему это важно

Этот указ, в случае его подписания, станет одним из самых радикальных изменений в американской индустрии управления активами за последние десятилетия. Он знаменует начало «демократизации» доступа к альтернативным активам, кардинально меняя риск-профиль и потенциальную доходность для миллионов обычных пенсионных вкладчиков.

Это огромная победа для двух мощных лоббистских групп — криптоиндустрии и индустрии частного капитала. Для криптовалют это может открыть поток нового, долгосрочного инвестиционного капитала на сотни миллиардов долларов.