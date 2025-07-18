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18 июля 2025, 11:02 Читати українською

В Украине создадут систему мониторинга азартных игр: будут фиксировать каждую ставку

Министерство цифровой трансформации Украины инициировало разработку комплексной системы онлайн-мониторинга азартных игр. Система будет фиксировать каждую легальную букмекерскую ставку, что, по мнению правительства, усилит прозрачность рынка, поможет в борьбе с нелегальным сегментом и улучшит сбор налогов. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Министерство цифровой трансформации Украины инициировало разработку комплексной системы онлайн-мониторинга азартных игр.

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Ключевые функции системы

Согласно анонсу, новая система онлайн-мониторинга будет выполнять несколько основных функций:

  • Фиксация каждой ставки в режиме реального времени.
  • Отображение данных о принятых и возвращенных ставках, а также о выигрышах.
  • Расчет налогов: Система будет предоставлять данные, которые позволят точно рассчитать сумму налогов, которая должна поступить в государственный бюджет от организаторов азартных игр.
  • Повышение прозрачности: Данные об общих объемах рынка станут публичными.

Привлечение IT-сообщества

На первом этапе Минцифры планирует собрать предложения и отзывы от технологических компаний, чтобы создать эффективную и понятную для всех систему. Для этого 21 июля состоятся публичные онлайн-консультации.

Почему это важно

Инициатива Минцифры является попыткой наконец запустить процесс создания Государственной системы онлайн-мониторинга, полное отсутствие которой на протяжении нескольких лет было одной из главных проблем легального рынка азартных игр. Без этой системы государство не имеет действенных инструментов для контроля за реальными объемами операторов, что создает возможности для уклонения от налогообложения и «тенизации» части рынка.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
JWT
JWT
18 июля 2025, 11:47
#
Ото у них буде навантаження на базу даних. Враховуючи як інші онлайн ресурси працюють… Плюс оцю мега супер інфраструктуру за чий рахунок будемо тримати, за рахунок платників податків які не грають?
+
0
Mini Mi
Mini Mi
18 июля 2025, 13:12
#
Да не будет там сильной нагрузки — 90% казино в тени находится. А для нескольких белых хватит и пары серверов.
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