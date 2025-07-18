В Украине создадут систему мониторинга азартных игр: будут фиксировать каждую ставку

Министерство цифровой трансформации Украины инициировало разработку комплексной системы онлайн-мониторинга азартных игр. Система будет фиксировать каждую легальную букмекерскую ставку, что, по мнению правительства, усилит прозрачность рынка, поможет в борьбе с нелегальным сегментом и улучшит сбор налогов. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

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Ключевые функции системы

Согласно анонсу, новая система онлайн-мониторинга будет выполнять несколько основных функций:

Фиксация каждой ставки в режиме реального времени.

Отображение данных о принятых и возвращенных ставках, а также о выигрышах.

Расчет налогов: Система будет предоставлять данные, которые позволят точно рассчитать сумму налогов, которая должна поступить в государственный бюджет от организаторов азартных игр.

Повышение прозрачности: Данные об общих объемах рынка станут публичными.

Привлечение IT-сообщества

На первом этапе Минцифры планирует собрать предложения и отзывы от технологических компаний, чтобы создать эффективную и понятную для всех систему. Для этого 21 июля состоятся публичные онлайн-консультации.

Почему это важно

Инициатива Минцифры является попыткой наконец запустить процесс создания Государственной системы онлайн-мониторинга, полное отсутствие которой на протяжении нескольких лет было одной из главных проблем легального рынка азартных игр. Без этой системы государство не имеет действенных инструментов для контроля за реальными объемами операторов, что создает возможности для уклонения от налогообложения и «тенизации» части рынка.