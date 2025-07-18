Курс валют: доллар в банках подешевел на 8 копеек, евро — на 15 копеек

В пятницу, 18 июля, на наличном рынке курс доллара снизился на 7 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже. Евро подешевел на 15 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро в покупке не изменился, а в продаже подешевел на 3 копейки.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−42,00 грн. Евро покупают за 48,25 грн, а продают за 48,95 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,65−41,75, евро — 48,65−48,85 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,73−41,76 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,50−48,52 грн/евро.

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