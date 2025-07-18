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18 июля 2025, 10:11 Читати українською

Нацбанк пытается «оживить» рынок ипотеки

Национальный банк Украины обнародовал Стратегию развития ипотечного кредитования, которая была одобрена Советом по финансовой стабильности. Главной целью документа является создание рыночных механизмов, которые сделают ипотеку более доступной для украинцев. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщила пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины обнародовал Стратегию развития ипотечного кредитования, которая была одобрена Советом по финансовой стабильности.

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Ключевые цели Стратегии

Стратегия, разработанная в соответствии с концепцией, согласованной с Международным валютным фондом, предусматривает работу по трем основным направлениям:

  • Снижение рисков: Внедрение массового продукта страхования военных рисков и совершенствование законодательства, регулирующего строительство жилья.
  • Доступное кредитование: Совершенствование государственной программы поддержки (в частности, «єОселя») и внедрение европейских стандартов раскрытия информации о кредитах.
  • Усиление защиты прав кредиторов: Обновление процедур урегулирования проблемной задолженности.

Новые финансовые инструменты и реализация

Для дальнейшего масштабирования ипотечного рынка Стратегия предусматривает разработку и внедрение в украинское законодательство таких инструментов, как секьюритизация и выпуск покрытых облигаций.

«Банки операционно и финансово способны предоставить доступные кредиты на покупку жилья для миллионов украинских граждан. Но для этого нужны определенные предпосылки, над созданием которых мы и будем работать», — прокомментировал Председатель Национального банка Андрей Пышный.

Реализация Стратегии возлагается на совместные усилия Национального банка, правительства, НКЦБФР и Верховной Рады. Для детализации шагов будет разработана соответствующая Дорожная карта.

Почему это важно

Обнародование этой Стратегии является стратегическим поворотом в подходе государства к жилищному вопросу. Если сейчас ипотечный рынок в Украине практически полностью держится на государственной программе «єОселя», то новый план имеет целью создать условия для развития рыночной ипотеки, которая бы работала без прямой государственной поддержки.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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