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17 июля 2025, 19:39 Читати українською

Прекращение $8-миллиардного иска: Инвесторы Meta и Марк Цукерберг достигли соглашения

Марк Цукерберг, а также нынешние и бывшие директора и должностные лица Meta Platforms согласились урегулировать иск, требовавший $8 миллиардов за ущерб, причиненный компании из-за постоянных нарушений конфиденциальности пользователей Facebook. Об этом сообщает Reuters.

Марк Цукерберг, а также нынешние и бывшие директора и должностные лица Meta Platforms согласились урегулировать иск, требовавший $8 миллиардов за ущерб, причиненный компании из-за постоянных нарушений конфиденциальности пользователей Facebook.

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Миллиардер и венчурный капиталист Марк Андриссен, являющийся ответчиком в судебном процессе и директором Meta, должен был дать показания в четверг.

Акционеры Meta подали в суд на Цукерберга, Андриссена и других бывших должностных лиц компании, включая бывшего главного операционного директора Шерил Сандберг, надеясь привлечь их к ответственности за миллиарды долларов штрафов и судебных издержек, которые компания оплатила в последние годы.

Штрафы и обвинения

Федеральная торговая комиссия США (FTC) оштрафовала Facebook на $5 млрд в 2019 году, установив, что компания не выполнила соглашение 2012 с регулятором по защите данных пользователей.

Акционеры хотели, чтобы 11 ответчиков возместили компании из личного состояния. Ответчики отрицали обвинения, называя их «экстремальными претензиями». Facebook сменил название на Meta в 2021 году. Сама компания не была ответчиком по иску.

Контекст дела

Ожидалось, что Цукерберг будет давать показания в понедельник, а Сандберг — в среду. Судебное разбирательство должно было продолжаться до конца следующей недели. Дело также предусматривало показания бывших членов совета директоров Facebook, таких как Питер Тиль, соучредитель Palantir Technologies, и Рид Гастингс, соучредитель Netflix.

Инвесторы Meta утверждали в иске, что бывшие и нынешние члены совета директоров полностью не смогли контролировать соблюдение компанией соглашения FTC 2012 года и заявляли, что Цукерберг и Сандберг сознательно руководили Facebook как незаконную операцию по сбору данных.

Дело возникло после разоблачений, что данные миллионов пользователей Facebook были доступны Cambridge Analytica, ныне несуществующей политической консалтинговой фирме, работавшей на успешную президентскую кампанию Дональда Трампа в США в 2016 году. После разоблачения компания получила рекордный в то время штраф от FTC — $5 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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