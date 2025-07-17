К закрытию межбанка курс доллара снизился на 15 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 15 копеек в покупке и на 17 копеек в продаже.
Курс валют: доллар и евро на межбанке резко подешевели
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Открытие 17 июля
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Закрытие 17 июля
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Изменения
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41,88/41,91
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41,73/41,76
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15/15
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48,51/48,54
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48,36/48,37
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15/17
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,57−42,08 грн. Евро покупают за 48,40 грн, а продают за 48,99 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,65−41,75, евро — 48,65−48,88 грн.
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Источник: Минфин
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