Яблоки нового урожая в Украине почти втрое дороже, чем в прошлом году

На этой неделе в Украине начался сезон уборки яблок нового урожая. Однако текущие закупочные цены значительно выше прошлогодних, сообщают аналитики проекта EastFruit.

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По данным ежедневного мониторинга, украинские садоводы начали собирать ранние сорта яблок примерно в те же сроки, что и в предыдущем сезоне. Однако на сегодняшний день закупочные цены составляют 60−70 грн/кг ($1,43−1,67/кг), что в среднем в 2,9 раза дороже, чем на старте сезона прошлого года.

Влияние на рынок

Ключевые игроки рынка отмечают, что появление местных яблок сразу негативно отразилось на продажах импортных фруктов. Однако украинские трейдеры не спешат снижать цены на свою продукцию.

Это разъясняется тем, что основное предложение на рынке яблок все еще сформировывает импортная продукция. В то же время спрос на нее остается низким, поскольку покупатели чаще предпочитают сезонные фрукты и ягоды.

Украинские производители яблок планируют выйти на рынок более массово уже на следующей неделе. По словам самих садоводов, цена на яблоки будет снижаться по мере увеличения предложения местной продукции.

Этот негативный ценовой тренд, вероятно, затронет не только отечественные яблоки, но и может повлиять на снижение цен на импортные фрукты.