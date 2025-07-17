Более 75 млрд грн военного сбора за полугодие — поступления выросли почти в 4 раза

В январе-июне 2025 года налогоплательщики уплатили в бюджет более 75 млрд грн военного сбора. Это почти в четыре раза или на 55 млрд грн превышает показатель соответствующего периода прошлого года. Об этом говорится в сообщении ГНС.

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За первое полугодие 2024 года было уплачено более 20 млрд гривен.

Причина роста — повышение с 1 декабря 2024 размера ставки военного сбора до 5% и сознательная позиция плательщиков, которые своевременно платят налоги и поддерживают украинских защитников.

Военный сбор платят все категории налогоплательщиков.

Больше всего оплатили:

Киев — 24,3 млрд грн,

Днепропетровская область — 8,6 млрд грн,

Львовская область — 5,7 млрд грн,

Харьковская область — 4,8 млрд гривен.

Напоминаем, что самозанятые физические лица, мобилизованные или подписавшие контракт на военную службу, освобождаются от уплаты военного сбора на время службы. Это предусмотрено Законом Украины от 18 июня 2025 года № 4505-ІХ, которым внесены изменения в Налоговый кодекс Украины.

Увольнение применяется автоматически на основании данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (даты мобилизации, заключения контракта, демобилизации) с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта, но не ранее 24 февраля 2022 года.