Пакистан и Сальвадор подписали соглашение о внедрении биткоин-стратегии

Председатель Совета по криптовалюте Пакистана (PCC) и специальный советник премьер-министра по вопросам криптовалют и блокчейна Билал бин Сакиб и президент Сальвадора Найиб Букеле подписали Письмо о намерениях . Он предусматривает сотрудничество в сфере государственного принятия первой криптовалюты, финансовой инклюзии и разработки политик.

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«Он лидер из будущего, первым увидевший будущее. Когда поддерживать Bitcoin еще не было модно, он сделал это с убеждением», — заявил Сакиб, назвав Букеле «одним из величайших визионерских лидеров нашего времени».

Документ стал результатом их встречи в Сан-Сальвадоре для обсуждения внедрения биткоин-стратегии.

Сакиб подчеркнул, что опыт Сальвадора может стать дорожной картой для стран, имеющих ограниченные ресурсы, но амбициозные планы, в частности, в цифровой сфере.

Он подчеркнул, что страны с новой экономикой не должны ждать, они могут внедрять блокчейн и криптотехнологии уже сейчас, ориентируясь на пример Букеле.