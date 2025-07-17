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17 июля 2025, 17:48 Читати українською

«Земельный банк»: За полгода состоялось 388 аукционов более чем на 500 миллионов

За первые шесть месяцев 2025 года в системе «Prozorro.Продажи» состоялось 388 успешных аукционов, где аграрии получили в субаренду почти 30 тыс. га государственных сельскохозяйственных земель. Сумма подписанных договоров вместе с НДС достигла 526,8 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.

За первые шесть месяцев 2025 года в системе «Prozorro.

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Отмечается, что с 1 января по 1 июля 2025 года в системе «Prozorro.Продажи» были объявлены онлайн-аукционы по субаренде государственных сельхозземель общей площадью 48 390 гектаров в 19 областях Украины.

Около 30 тысяч гектаров земель уже передано в законное пользование аграриям. Средняя стоимость одного гектара по подписанным договорам составляет 17,4 тыс. грн.

«Конкуренция остается стабильно высокой: в среднем 4 участника претендовали на каждый лот, а в результате борьбы ставка субаренды увеличивалась почти в 5 раз», — говорится в сообщении.

Всего было 2 519 предложений на торгах. Преимущественно от малых и средних аграрных бизнесов.

Самая большая конкуренция — в Черниговской области: 9 участников на лот в среднем. Также активные — Полтавская и Черкасская области (по 5 участников на лот).

При этом Полтавская область — лидер по самой высокой средней стоимости гектара: 34,4 тыс. грн с НДС.

В то же время самым дорогим участком стал бриллиант Земельного банка площадью 3 969 гектаров в Кировоградской области. Победитель торгов ООО «Кодацкое-Агро» подписал договор субаренды и уплатил полную годовую субарендную ставку в размере 78,6 млн грн с НДС. По итогам торгов стоимость участка выросла почти в пять раз по сравнению с начальным и вместе с НДС составила 19 803 грн за гектар.

На сегодняшний день для субаренды доступно 757 земельных участков в 16 областях Украины. Самый большой участок площадью 661 га расположен в Николаевской области. Ее стартовая стоимость составляет 2,4 млн грн.

Самый маленький лот — в Закарпатье, его площадь составляет 0,02 га, а стартовая цена — 57,94 грн. Больше участков для субаренды пока представлено в Харьковской области — 311 лотов.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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