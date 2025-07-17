Банк JPMorgan стал дороже трех крупнейших конкурентов вместе взятых

Крупнейший банк США JPMorgan Chase продолжает отрываться от соперников: по итогам первого полугодия его рыночная капитализация превысила совокупную стоимость сразу трех ближайших конкурентов — Bank of America, Citigroup и Wells Fargo, подсчитал Bloomberg.

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Сколько заработал банк

За шесть месяцев 2025 года банк заработал $30 млрд прибыли — это более чем вдвое превышает результат ближайшего конкурента.

Как отмечает агентство, финансовая устойчивость JPMorgan во многом обеспечена удачной покупкой проблемного First Republic Bank, после которой он стал крупнейшим банком США с активами $1 трлн.

Тем временем конкуренты сталкивались с трудностями: у Wells Fargo долго действовало ограничение на рост активов, Citigroup проходит болезненную реструктуризацию, а Bank of America до сих пор испытывает давление из-за большого портфеля низкодоходных облигаций, приобретённых до повышения ставок.

Тем не менее генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон призывает не расслабляться.

«Наши ключевые конкуренты снова начинают расти, а финтех-компании — умные и способные — стремятся откусить крупные куски от нашего бизнеса», — заявил он на отчетной конференции. По его словам, финтехи ищут способы создавать банковские счета, интегрироваться в платежные системы и программы лояльности, что требует от JPMorgan постоянной бдительности.

Хотя JPMorgan сохраняет лидерство, конкуренты начинают восстанавливаться: у Wells Fargo сняли лимит на активы, Citigroup отчитался о самой высокой квартальной выручке за более чем десять лет, а Goldman Sachs нарастил отрыв в торговле акциями. Подъем криптовалютного сектора на фоне поддержки со стороны администрации Трампа также усилил конкуренцию со стороны технологических стартапов.

Даймон в очередной раз выразил скепсис по поводу стейблкоинов: «Я не понимаю, зачем нужен стейблкоин, если можно просто провести платёж. Но финтехи — умные ребята. Они ищут способы войти в банковский бизнес, и мы должны это учитывать» .