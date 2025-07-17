Банк JPMorgan стал дороже трех крупнейших конкурентов вместе взятых

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 июля 2025, 16:37 Читати українською

Банк JPMorgan стал дороже трех крупнейших конкурентов вместе взятых

Крупнейший банк США JPMorgan Chase продолжает отрываться от соперников: по итогам первого полугодия его рыночная капитализация превысила совокупную стоимость сразу трех ближайших конкурентов — Bank of America, Citigroup и Wells Fargo, подсчитал Bloomberg.

Крупнейший банк США JPMorgan Chase продолжает отрываться от соперников: по итогам первого полугодия его рыночная капитализация превысила совокупную стоимость сразу трех ближайших конкурентов — Bank of America, Citigroup и Wells Fargo, подсчитал Bloomberg.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиСколько заработал банкЗа шесть месяцев 2025 года банк заработал $30 млрд прибыли — это более чем вдвое превышает результат ближайшего конкурента.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сколько заработал банк

За шесть месяцев 2025 года банк заработал $30 млрд прибыли — это более чем вдвое превышает результат ближайшего конкурента.

Как отмечает агентство, финансовая устойчивость JPMorgan во многом обеспечена удачной покупкой проблемного First Republic Bank, после которой он стал крупнейшим банком США с активами $1 трлн.

Тем временем конкуренты сталкивались с трудностями: у Wells Fargo долго действовало ограничение на рост активов, Citigroup проходит болезненную реструктуризацию, а Bank of America до сих пор испытывает давление из-за большого портфеля низкодоходных облигаций, приобретённых до повышения ставок.

Тем не менее генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон призывает не расслабляться.

«Наши ключевые конкуренты снова начинают расти, а финтех-компании — умные и способные — стремятся откусить крупные куски от нашего бизнеса», — заявил он на отчетной конференции. По его словам, финтехи ищут способы создавать банковские счета, интегрироваться в платежные системы и программы лояльности, что требует от JPMorgan постоянной бдительности.

Хотя JPMorgan сохраняет лидерство, конкуренты начинают восстанавливаться: у Wells Fargo сняли лимит на активы, Citigroup отчитался о самой высокой квартальной выручке за более чем десять лет, а Goldman Sachs нарастил отрыв в торговле акциями. Подъем криптовалютного сектора на фоне поддержки со стороны администрации Трампа также усилил конкуренцию со стороны технологических стартапов.

Даймон в очередной раз выразил скепсис по поводу стейблкоинов: «Я не понимаю, зачем нужен стейблкоин, если можно просто провести платёж. Но финтехи — умные ребята. Они ищут способы войти в банковский бизнес, и мы должны это учитывать» .

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами