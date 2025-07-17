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17 июля 2025, 16:17 Читати українською

ООН выделяет $277,7 млн в поддержку украинцев в зимний период

Организация Объединенных Наций и гуманитарные партнеры представили план на осенне-зимний период 2025—2026 годов, предусматривающий поддержку наиболее уязвимых слоев населения в Украине на $277,7 миллионов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООН.

Организация Объединенных Наций и гуманитарные партнеры представили план на осенне-зимний период 2025—2026 годов, предусматривающий поддержку наиболее уязвимых слоев населения в Украине на $277,7 миллионов.

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Отмечается, что миллионы украинцев из-за вызовов войны остались без домов, не имеют надежного теплоснабжения, потому что средств на оплату коммунальных услуг. С наступлением холодов эти риски усугубляются, особенно для:

  • жителей прифронтовых районов,
  • внутренне перемещенных лиц в местах временного проживания,
  • пожилых людей и лиц с инвалидностью,
  • многодетных семей,
  • общин со значительно поврежденной инфраструктурой.

Какая помощь будет оказана

Как подчеркнул координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Маттиас Шмале, с наступлением холодов миллионам людей в Украине будет сложно обеспечить тепло в домах. Поэтому ООН планирует помочь тем, кто больше в этом нуждается.

Гуманитарные организации сосредоточатся:

  • на утеплении и ремонте поврежденного жилья,
  • на предоставлении обогревателей, топлива, одеял и теплой одежды,
  • на утеплении домов и мест временного проживания на случай сильных морозов,
  • на предоставлении денежной помощи для оплаты коммунальных услуг.

«Каждая зима — это новое испытание для людей, уже истощенных годами войны. Своевременное финансирование и тесное сотрудничество с нашими партнерами имеют решающее значение, чтобы успеть помочь тем, кто в этом больше нуждается, до наступления морозов», — подчеркнул Шмале.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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