ООН выделяет $277,7 млн в поддержку украинцев в зимний период

Организация Объединенных Наций и гуманитарные партнеры представили план на осенне-зимний период 2025—2026 годов, предусматривающий поддержку наиболее уязвимых слоев населения в Украине на $277,7 миллионов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООН.

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Отмечается, что миллионы украинцев из-за вызовов войны остались без домов, не имеют надежного теплоснабжения, потому что средств на оплату коммунальных услуг. С наступлением холодов эти риски усугубляются, особенно для:

жителей прифронтовых районов,

внутренне перемещенных лиц в местах временного проживания,

пожилых людей и лиц с инвалидностью,

многодетных семей,

общин со значительно поврежденной инфраструктурой.

Какая помощь будет оказана

Как подчеркнул координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Маттиас Шмале, с наступлением холодов миллионам людей в Украине будет сложно обеспечить тепло в домах. Поэтому ООН планирует помочь тем, кто больше в этом нуждается.

Гуманитарные организации сосредоточатся:

на утеплении и ремонте поврежденного жилья,

на предоставлении обогревателей, топлива, одеял и теплой одежды,

на утеплении домов и мест временного проживания на случай сильных морозов,

на предоставлении денежной помощи для оплаты коммунальных услуг.

«Каждая зима — это новое испытание для людей, уже истощенных годами войны. Своевременное финансирование и тесное сотрудничество с нашими партнерами имеют решающее значение, чтобы успеть помочь тем, кто в этом больше нуждается, до наступления морозов», — подчеркнул Шмале.