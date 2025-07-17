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17 июля 2025, 17:15 Читати українською

BTC или XYZVerse? Новый прогноз ИИ предполагает, что XYZVerse может принести больше ROI в 2025 году

Новый игрок на рынке криптовалют может вскоре затмить Bitcoin. Согласно недавнему прогнозу ИИ, к 2025 году XYZVerse может предложить в 50 раз больше рентабельности инвестиций. Этот смелый прогноз вызывает интерес среди инвесторов, ищущих следующую большую возможность. Чем отличается XYZVerse? Ниже приведены некоторые соображения о том, почему этот цифровой актив может стать революционным.

Новый игрок на рынке криптовалют может вскоре затмить Bitcoin.

Спрос на $XYZ растет по мере приближения его капитализации к отметке в 15 млн долларов

Проект XYZVerse ($XYZ), объединяющий мир спорта и криптовалют, привлек значительный интерес инвесторов. В отличие от типичных мемкоинов, XYZVerse позиционирует себя как долгосрочная инициатива с четким планом развития и активным сообществом. Недавно проект был признан лучшим новым мем-проектом, что еще больше укрепило его привлекательность.

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Динамика цен и планы листинга

На этапе предпродажи токен $XYZ демонстрировал устойчивый рост. С момента запуска цена выросла с 0,0001 до 0,003333 доллара, а на следующем этапе она должна вырасти до 0,005 доллара. Окончательная цена предпродажи составляет 0,02 доллара, после чего токен будет листинг на крупных централизованных и децентрализованных биржах.

Прогнозируемая цена листинга в 0,10 доллара может принести ранним инвесторам до 1000-кратной прибыли, при условии, что проект обеспечит необходимую рыночную капитализацию.

На данный момент собрано более 14 миллионов долларов, и предпродажа приближается к еще одному значительному рубежу в 15 миллионов долларов. Такой быстрый прогресс свидетельствует о высоком спросе со стороны как розничных, так и институциональных инвесторов.

Чемпионы получают награды

В XYZVerse сообщество решает, как играть. Активные участники не просто зрители — они получают токены XYZ в качестве аирдропа за свою преданность. Это игра, в которой самые увлеченные игроки выигрывают по-крупному.

Путь к победе

Благодаря надежной токеномике, стратегическому листингу на CEX и DEX, а также постоянному сжиганию токенов, $XYZ создан для победы в чемпионате. Каждый ход рассчитан на то, чтобы продвинуть его дальше, укрепить его цену и объединить сообщество верующих, которые считают, что это начало чего-то легендарного.

Эйрдропы, награды и многое другое — присоединяйтесь к XYZVerse, чтобы получить все преимущества

Биткойн (BTC)

Chart BTC

Источник: TradingView

Биткойн в последнее время демонстрирует заметный рост. За последние шесть месяцев его цена выросла на 19,12%. За последний месяц она выросла на 12,59%, а за последнюю неделю — на 9,11%. В настоящее время биткойн торгуется в диапазоне от 111134 до 122428 долларов, демонстрируя сильный импульс.

Технические индикаторы указывают на потенциальный дальнейший рост. 10-дневная и 100-дневная простые скользящие средние находятся близко, на уровне 118357 и 118088 долларов соответственно, что указывает на стабильность. Индекс относительной силы находится на уровне 59,34, что ниже уровня перекупленности, что указывает на возможность роста. Стохастический индикатор находится на уровне 81,31.

Ближайший уровень сопротивления для биткоина находится на отметке 126231 доллар. Если он будет пробит, следующей целью станет 137525 долларов. Достижение этой отметки означало бы рост примерно на 10% от текущих цен. С другой стороны, ближайший уровень поддержки находится на отметке 103644 долларов, а второй уровень поддержки — на отметке 92350 долларов. Падение до первого уровня поддержки означало бы снижение примерно на 7%. Судя по последним тенденциям и индикаторам, биткойн может продолжить свой восходящий тренд.

Заключение

BTC и другие хорошие монеты имеют свои преимущества, но уникальный подход и потенциал роста XYZVerse выделяют его на фоне текущего бычьего рынка.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse,

Источник: Минфин
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