Что будет с курсом доллара: Украинский бизнес улучшил ожидания

Украинский бизнес показывает улучшение девальвационных настроений второй квартал подряд. Большинство руководителей предприятий ожидают, что обменный курс доллара вырастет, но останется ниже отметки 45 гривен. Об этом свидетельствует отчет «Деловые ожидания предприятий Украины» от НБУ за второй квартал 2025 года.

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Руководители украинских предприятий улучшили свои курсовые ожидания второй квартал подряд. Среднее ожидаемое значение обменного курса через 12 месяцев — 43,84 грн/$ (в I квартале 2025 года — 44,23 грн/$).

64,6% респондентов ожидали обменный курс в пределах 42,01−45,00 грн/$, 21,6% уверены, что он будет выше.

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Опрос

Квартальный опрос проводился с 30 апреля по 28 мая 2025 года. В опросе приняло участие 661 предприятие из 21 региона страны (без учета временно оккупированных территорий).

Среди опрошенных предприятий 21,2% - торговые компании, 18,9% - перерабатывающей промышленности, 14,4% - сельского хозяйства, 13,8% - транспорта и связи, 6,1% - добывающей промышленности, 5,1% - энерго- и водоснабжения, 3,2% - строительства, 17,4% - другие; 31% респондентов — крупные предприятия, 36,6% - средние, 32,4% - малы.

Регулятор отметил, что результаты опроса отражают только мнение руководителей предприятий, а не официальные оценки Национального банка.