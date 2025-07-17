NovaPay расширяет линейку решений для электронной коммерции и представляет Checkout — инновационный сервис, объединяющий оформление заказа и его оплату в один простой процесс. Об этом говорится в сообщении компании.
NovaPay представила новый сервис Checkout
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Что известно о сервисе
Checkout уже доступен для бизнес-клиентов, продающих товары через интернет-магазины.
Покупателям достаточно ввести номер телефона — система автоматически распознает и введет все данные покупателя — от имени с фамилией до любимого отделения или почтомата.
Как работает Checkout и его преимущества
Для покупателей:
- скорость оформления — время оформления сокращается с 1,5 минут до 20 секунд;
- автоматическое заполнение данных — система распознает имя и фамилию, а также адрес для удобной доставки по номеру телефона покупателя;
- гибкость доставки — при необходимости можно изменить привычный способ доставки;
- безопасность — все платежные операции проходят на стороне NovaPay, не нужно вводить данные карты на сторонних сайтах;
- выбор способа оплаты — расчет как сразу в приложении, так и при получении товара.
Для интернет-магазинов:
- повышение конверсии — упрощенный процесс заказа увеличивает количество завершенных покупок;
- полная автоматизация — от оформления до создания электронных накладных;
- готовое решение — не требует дополнительных средств на интеграцию с логистическим оператором и платежной компанией;
- выгодные тарифы — подключение — полностью бесплатно, в случае оплаты картой NovaPay комиссии для торговцев нет, в случае оплаты картами других банков — не отличается от других онлайн-оплат.
Источник: Минфин
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