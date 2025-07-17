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17 июля 2025, 12:53 Читати українською

Более 157 тысяч ФОП прекратили свою деятельность — Опендатабот

Более 137 тысяч новых фопов было зарегистрировано в этом году — и в то же время более 157 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность по данным Единого государственного реестра. Треть бизнеса, который закрылся в 2025, работал менее двух лет. Об этом говорится в данных Опендатабота.

Более 137 тысяч новых фопов было зарегистрировано в этом году — и в то же время более 157 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность по данным Единого государственного реестра.
Фото: depositphotos

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Подробности

Из-за временной неработы реестров и введения новых налогов в начале этого года произошел всплеск закрытий фопов в первом квартале текущего года: 119 895 предпринимателей. Впрочем, уже во втором квартале ситуация стабилизировалась: открытия почти сравнялись с показателями прошлого года, а закрытий даже стало меньше.

Так, 73 799 фопов открылось с апреля по июнь — всего на 3% меньше, чем за такой же период в прошлом году. Еще 51 830 предпринимателей прекратили свою работу — это на 27% меньше, чем за тот же период в прошлом году.

Всего 137557 новых фопов зарегистрировали за первое полугодие 2025 года в Украине. За это же время 157 605 предпринимателей закрылись — фопономика ушла «в минус» на 20 тысяч дел.

Более трети дел, прекративших деятельность в этом году, проработали менее двух лет. 22% из них были открыты в прошлом году, еще 15% — в 2023 году. В то же время больше так называемых фопов-однодневок — предпринимателей, которые существуют не дольше двух недель. В этом году таких бизнесов зафиксировано уже 5323. К сравнению, в 2021 году их насчитывалось только 96.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Ramo
Ramo
17 июля 2025, 13:23
#
Від'ємне сальдо по ФОПам, як і по людях, територіях, бюджету, торговельному балансу. Зате потужність та незламність в профіциті.
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