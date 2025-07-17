США владеет лишь 28 988 BTC, у картеля Синалоа конфисковали криптоактивы на $10 млн: что нового

Палата представителей США приблизилась к голосованию по ключевым законопроектам о регулировании криптовалют

Палата представителей США одобрила процедурное решение, открывающее путь к финальному голосованию за ряд важных законопроектов, касающихся регулирования криптовалюта.

«Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins» (GENIUS Act) — этот законопроект предполагает создание всеобъемлющей регуляторной базы для стейблкоинов в США.

«Digital Asset Market Clarity Act of 2025» (CLARITY Act) — цель четко определить правовой статус криптоактивов и установить прозрачные правила для их регулирования.

«Anti-CBDC Surveillance State Act» — направлен на запрет выпуска цифрового доллара непосредственно Федеральной резервной системой, чтобы предотвратить потенциальный государственный надзор.

Соответствующее решение поддержали 217 конгрессменов, в то время как 212 выступили против. Следует отметить, что ни один представитель Демократической партии не проголосовал «за».

Журналистка Fox Business Элеонор Терретт сообщила, что голосование по этому правилу стало самым длинным в истории Палаты представителей, длившись почти 10 часов. По ее словам, некоторые республиканцы несколько раз меняли свою позицию в течение суток, ожидая сигнала от партийного руководства.

Терретт также добавила, что финальное голосование по законопроекту GENIUS может состояться уже 18 июля. Также возможно голосование по CLARITY.

Кроме того, по ее словам, в рамках достигнутых договоренностей положение о запрещении центральных банковских цифровых валют (CBDC) будет включено в оборонный бюджет США (NDAA).

Как добавили в CoinDesk, если законопроект GENIUS будет принят, его передадут президенту США Дональду Трампу для подписи.

Спецслужбы США конфисковали у картеля Синалоа криптоактивы на $10 миллионов во время операции в Майами

Американские спецслужбы провели в Майами масштабную операцию против известного наркокартеля Синалоа, в результате которой конфисковали $10 млн в криптовалюте и арестовали участников группировки.

Эта операция является частью более широкой кампании по борьбе с незаконными наркотиками. По ее итогам, с начала 2025 года было изъято более 300 000 фунтов наркотических средств.

По имеющимся данным, только в этом году спецслужбы США ликвидировали десятки нарколабораторий. При этом они изъяли миллионы доз фентанила, кокаина и метамфетамина по всей стране.

Среди успешных рейдов за первую половину 2025:

Ликвидация лаборатории по производству наркотиков в округе Керн, ca.

Перехват груза с 700 фунтами запрещенных веществ, замаскированный под доставку огурцов в Джорджии.

Удаление фентанила и оружия в Южной Каролине.

Обнаружение в Техасе 1700 фунтов метамфетамина, стоимость которого превысила $15 млн.

Генпрокурор Памела Бонди предупредила, что не стоит недооценивать масштабы угрозы. По ее словам, судебные процессы против членов картеля продолжаются.

Правоохранители отмечают, что преступная активность картеля Синалоа все чаще сопровождается использованием цифровых активов. По данным аналитиков Elliptic, в 2025 году объемы отмывания средств через кросчейн-свопы достигли 21,8 млрд долларов.

Кросчейн-механизмы позволяют преступникам конвертировать средства между различными блокчейн-сетями, что значительно усложняет отслеживание транзакций.

ЕС ужесточил санкции: под ограничения попали криптоплатформа A7 и прокремлевский пропагандист за вмешательство в выборы и обход санкций

Европейский Союз объявил о введении санкций против пророссийского инфлюэнсера Симеона Бойкова и молдавской криптоплатформы A7.

Основное внимание санкций сосредоточено на A7, компании из Молдовы, которую связывают с вмешательством в президентские выборы в стране и референдум по вступлению в ЕС в 2024 году.

«A7A5 создали с единственной целью — обходить санкции», — заявила Изабелла Чейз, руководитель по вопросам политики EMEA в TRM Labs, в комментарии Decrypt.

Другой фигурант санкций — Симеон Бойков, известный как «австралийский казак». неидентифицированные русские биржи.

Рублевый стейблкоин A7A5 за короткое время, по оценкам СМИ, использовали для транзакций на сумму $9,3 млрд — хотя в TRM Labs предупредили, что официального подтверждения этого объема нет.

«Даже если цифры впечатляют, количество привлеченных структур достаточно невелико. По сравнению с другими стейблкоинами, объем использования A7A5 в контексте санкций относительно ограничен», — пояснила Чейз.

Аналитики TRM Labs подчеркнули, что санкции ЕС оказывают давление не только на подсанкционные юрисдикции, но и на третьих участников, выбирающих между сотрудничеством с платформами типа A7 и доступом к рынкам ЕС и Великобритании.

Расследование: Правительство США владеет лишь 28 988 BTC — гораздо меньше, чем считалось ранее

Согласно обновленным официальным данным, в распоряжении правительства США находится значительно меньше биткоинов, чем ранее предполагали аналитики.

Эту информацию обнародовала независимая журналистка под псевдонимом L0la L33tz в X. Она получила эти данные в ответ на запрос, отправленный в Службу маршалов США 24 марта 2025 года.

«Общий объем биткоинов в собственности правительства США составляет 28 988,35643016 BTC, или около $3,44 млрд по текущему курсу».

Эти данные вызвали волну вопросов, ведь аналитическая платформа Arkham Intelligence ранее сообщала, что американское правительство контролирует более 200 000 BTC, включая активы, изъятые по разным криптоделам, таким как Silk Road,Bitfinex и Helix.

Как пояснила L0la L33tz, Служба маршалов США регулярно ликвидирует изъятые активы из-за публичных аукционов. Поэтому, если о продаже не было официальных объявлений, предоставленный список биткоинов считается достоверным.

Журналистка также предложила предоставить полный список адресов и деталей, отметив, что желающие могут обращаться к ней напрямую.

Вероятно, данные Arkham Intelligence о наличии 200 000 BTC базировались по адресам, связанным с правительственными структурами, но без официального подтверждения фактического владения этими активами на данный момент.