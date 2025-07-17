В четверг, 17 июля, на наличном рынке курс доллара прибавил 2 копейки в покупке и 9 копеек в продаже. Евро подешевело на 5 копеек в покупке и продаже.
Курс валют: доллар в банках подскочил на 9 копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро потеряло 5 копеек в покупке и не изменилось в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,57−42,14, евро покупают за 48,40 грн, а продают за 49,05 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,72−41,78, евро — 48,70−49,00 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,88−41,91 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,51−48,54 грн/евро.
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Источник: Минфин
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