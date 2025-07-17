За полгода украинцы приобрели 30,8 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составляли 27% от объема легковых автомобилей с пробегом, пополнившим в этом году украинский автопарк, сообщает Укравтопром.
Импортируемые подержанные авто в возрасте до 5 лет: какие модели популярны в Украине
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Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили — 49%. Дальше идут:
- Бензиновые авто — 34%
- Гибридные — 9%;
- Дизельные — 6%;
- Автомобили с ГБО — 2%.
Самые популярные модели
- Tesla Model Y — 2968 ед.;
- Tesla Model 3 — 1722 ед.;
- KIA Niro — 1035 ед.;
- Nissan Rogue — 1007 ед.;
- Mazda CX5 — 879 ед.;
- Hyundai Kona — 830 ед.;
- VW Tiguan — 717 ед.;
- Chevrolet Bolt — 711 ед.;
- Audi E-Tron Sportback — 627 ед.;
- Audi Q5 — 600 ед.
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Источник: Минфин
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