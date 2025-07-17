Импортируемые подержанные авто в возрасте до 5 лет: какие модели популярны в Украине

За полгода украинцы приобрели 30,8 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составляли 27% от объема легковых автомобилей с пробегом, пополнившим в этом году украинский автопарк, сообщает Укравтопром.