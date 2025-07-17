Google инвестирует $3 млрд в гидроэнергетику США

Компания Google заключила крупнейшее в истории корпоративное соглашение в сфере гидроэнергетики. Речь идет о 20-летних контрактах на сумму $3 миллиарда, заключенных с канадской Brookfield Asset Management. В рамках договоренностей Google получит до 3 гигаватт гидроэлектроэнергии для питания своих дата-центров в США, пишет Reuters.

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Детали сделки

Соглашение охватывает поставки электроэнергии из двух гидроэлектростанций в Пенсильвании, которые будут модернизированы и переоформлены в соответствии с новыми лицензиями. Сотрудничество с Brookfield обеспечит стабильную поставку чистой энергии в регионе PJM, одном из важнейших энергетических хабов США, где Google активно развивает инфраструктуру.

Кроме того, Google планирует инвестировать еще $25 миллиардов в строительство дата-центров в Пенсильвании и соседних штатах в течение двух последующих лет. Об этом сообщил ресурс Semafor со ссылкой на источники, осведомленные с деталями соглашения.

«Сотрудничество с Brookfield является значительным шагом вперед, обеспечивая поставку чистой энергии в регионе PJM, где мы работаем», — заявила Аманда Петерсон Корио, руководитель отдела энергетики центров обработки данных Google.

Приблизительно в прошлом году Google заключила несколько первых подобных соглашений о покупке электроэнергии, в частности на безуглеродную геотермальную энергетику и передовую ядерную энергетику.

Компания также сотрудничает с крупнейшим оператором электросети страны, PJM Interconnection, чтобы использовать искусственный интеллект для ускорения процесса подключения новых источников питания к сети.

В последнем соглашении Google заявила, что подписала первоначальное рамочное соглашение с Brookfield, владельцем Brookfield Renewable Partners, разрабатывающим и эксплуатирующим электростанции по возобновляемой энергии.

Google заявила, что планирует в конечном счете расширить соглашение за пределы этих сайтов на другие части Среднеатлантического региона и Среднего Запада.