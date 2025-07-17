Кабмин утвердил новые правила маркировки алкоголя, табака и жидкостей для вейпов

Кабинет министров внедряет электронную маркировку подакцизных товаров: с 1 января 2026 года пачки сигарет, бутылки алкоголя и жидкости для электронных сигарет должны содержать DataMatrix-код. Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 16 июля, сообщила пресс-служба Минфина.

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Что это даст

Внедрение электронных марок повысит уровень прослеживаемости обращения подакцизных товаров, обеспечит дополнительный контроль за легальностью их реализации и будет способствовать сокращению теневого обращения алкоголя и табачных изделий.

Также ожидается рост эффективности администрирования акцизного налога и увеличение поступлений в государственный бюджет.

Потребитель сможет проверить легальность товара через приложение, ведь вместе с графическим элементом электронной марки может быть размещен способ его сканирования.

Принятое постановление является логическим продолжением запуска Электронной системы обращения подакцизных товаров (Е-акциз), тестирование которой длится с 1 марта 2025 года и завершится 1 января 2026 года.