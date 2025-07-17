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17 июля 2025, 8:47 Читати українською

Кабмин утвердил новые правила маркировки алкоголя, табака и жидкостей для вейпов

Кабинет министров внедряет электронную маркировку подакцизных товаров: с 1 января 2026 года пачки сигарет, бутылки алкоголя и жидкости для электронных сигарет должны содержать DataMatrix-код. Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 16 июля, сообщила пресс-служба Минфина.

Кабинет министров внедряет электронную маркировку подакцизных товаров: с 1 января 2026 года пачки сигарет, бутылки алкоголя и жидкости для электронных сигарет должны содержать DataMatrix-код.
Фото: depositphotos

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Что это даст

Внедрение электронных марок повысит уровень прослеживаемости обращения подакцизных товаров, обеспечит дополнительный контроль за легальностью их реализации и будет способствовать сокращению теневого обращения алкоголя и табачных изделий.

Также ожидается рост эффективности администрирования акцизного налога и увеличение поступлений в государственный бюджет.

Потребитель сможет проверить легальность товара через приложение, ведь вместе с графическим элементом электронной марки может быть размещен способ его сканирования.

Принятое постановление является логическим продолжением запуска Электронной системы обращения подакцизных товаров (Е-акциз), тестирование которой длится с 1 марта 2025 года и завершится 1 января 2026 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Skeptik777
Skeptik777
17 июля 2025, 9:47
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До дупи ті потуги. Повсюду продають не маркрване. Ресторани дають 2 чеки… Має бути боротьба з підпільним продажем. Але ж нє… перевірки… тиск на бізнес… То прописати ті перевірки так, щоб бізнес не зупинявся. Зараз все в електроні… прийшли, скопіювали, перевірили… ну і далі залежно від результату.
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