За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 190 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1038650 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 16 июля: 1190 российских оккупантов, 4 танка и 250 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1038650 (+1190) человек
- танков — 11029 (+4) ед
- боевых бронированных машин — 22996 (+1) ед
- артиллерийских систем — 30438 (+43) ед
- РСЗО — 1440 (+0) ед
- средства ПВО — 1197 (+1) ед
- самолетов — 421 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 46414 (+250)
- крылатые ракеты — 3491 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 55383 (+154)
- специальная техника — 3932 (+0)
Источник: Минфин
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