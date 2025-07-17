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17 июля 2025, 8:10 Читати українською

Хеджирование доллара может подтолкнуть евро к $1,30 — Morgan Stanley

Аналитики Morgan Stanley прогнозируют дальнейший рост евро — на этот раз благодаря желанию европейских инвесторов застраховать свои активы в США на сумму около $4 трлн. Об этом сообщает Bloomberg.

Аналитики Morgan Stanley прогнозируют дальнейший рост евро — на этот раз благодаря желанию европейских инвесторов застраховать свои активы в США на сумму около $4 трлн.
Фото: depositphotos

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Прогноз Morgan Stanley

Команда под руководством Дэвида Адамса, известного одним из самых оптимистичных прогнозов по евро на Уолл-стрит, считает, что укрепление евро выше отметки $1,30 — «риск, который не стоит недооценивать».

Рост сомнений в статусе доллара как «тихой гавани» заставляют инвесторов защищать свои активы от дальнейшей волатильности. Этот прогноз даже превышает ранее ожидаемый уровень в $1,27 к концу следующего года.

Евро уже укрепился на 12% с начала года — на фоне ожиданий, что масштабные расходы ЕС на оборону и инфраструктуру оживят экономику. Нестабильная политика США по администрации Дональда Трампа также повышает привлекательность общей европейской валюты.

К Morgan Stanley присоединяются также Deutsche Bank, BNP Paribas и Barclays, прогнозирующие дальнейший рост евро. Особенно это касается долгосрочных европейских инвесторов, в том числе страховщиков жизни и пенсионных фондов, ищущих способы обезопасить свои портфели от курсовых колебаний доллара.

Согласно данным Morgan Stanley, европейские инвесторы удерживают около $8 трлн в американских акциях и облигациях. Из них $3,6 трлн — без хеджирования. Даже незначительное повышение уровня хеджирования может оказать серьезный эффект, говорит Адамс. По оценкам банка, хедж-потоки в размере $400 млрд за 12 месяцев могут обеспечить рост евро на 7%.

Также ожидается, что хеджирование станет еще более привлекательным, когда Федеральная резервная система США снизит процентные ставки — чего рынок ожидает уже в октябре — на 25 базисных пунктов.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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